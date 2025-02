Kanye West reagált a Grammy-botrányra

Kanye West most először reagált a felesége, Bianca Censori Grammy-gálán viselt botrányos, átlátszó ruhájára. Az amerikai rapper Instagramon osztotta meg a következő bejegyzést:

„Hogy mindenkinek világos legyen: a feleségem a legkapottabb keresési téma a földön”, és hozzátette, hogy „Mi nyertük a Grammyket”– utalva arra, hogy a vörös szőnyeges cselekedetükkel sikeresen elterelték a figyelmet a díjátadóról.

A bejegyzés mellé képernyőképeket is csatolt a Google-keresésekről, amelyek igazolták, hogy Censori neve azóta mindenhol ott van. Bár a bejegyzést azóta törölték, az eset és a sztárpár még mindig a figyelem középpontjában van.

Kanye West speaks out on Grammy Award controversy https://t.co/p06hNkTv5C — Newsweek Entertainment (@NewsweekCulture) February 4, 2025

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kanye West feleségének megjelenésével kapcsolatban először a közszeméremsértés is felmerült. Majd a jogi következmények latolgatása alábbhagyott, és végül a Grammy szervezőbizottsága, valamint a rendőrség is úgy döntött, hogy nem indít eljárást a modell ellen.

Borítókép: Kanye West és Bianca Censori (Fotó: AFP)