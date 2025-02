Megdöbbentő kettősmérce a svéd menekültügyi eljárásban

Mindketten tizennyolc évesek. Mindketten háború sújtotta országokból származnak. És mindketten gyerekként érkeztek Svédországba – írja a két esetről beszámoló Samnytt svéd hírportál, hívta fel rá a figyelmet a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Olena Bezhenar, vagy Lena, ahogyan a legtöbben nevezik, 2014 nyarán érkezett családjával Ukrajnából Svédországba. Éppen akkor töltötte be a nyolcadik életévét. Faris Al Abdullah Szíriából származik, és tizenegy éves volt, amikor családjával 2018 januárjában tartózkodási engedélyt kértek.

Lena jelenleg a középiskola utolsó félévét tölti, és ápolónőnek tanul. Idén nyáron fog érettségizni, és kisegítőként dolgozik egy idősotthonban. Büntetlen előéletű, és tökéletesen beszél svédül. Faris Al Abdullahot viszont több súlyos bűncselekmény miatt is elítélték már, köztük rablásért és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Egy fiatalok számára fenntartott otthonban élt, jelenleg gyilkossági kísérlet és terrorista bűncselekmények gyanújával őrizetben van Stockholmban. A múlt hét elején tartóztatták le, mert Svédországban iszlamista támadás kitervelésének gyanújával körözték.

Tanul és dolgozik, mégis kitoloncolják

Kedden, ugyanazon a napon, amikor Faris Al Abdullahot egy stockholmi akcióban letartóztatták, Lena Bezhenar arról értesült a svéd migrációs ügynökségtől, hogy közel tizenegy év után kitoloncolják Ukrajnába. Az ország azon részét, ahonnan származik, elég biztonságosnak tartják. Lénának négy hete van arra, hogy összepakolja a csomagjait és elhagyja Svédországot. Ha ezt nem teszi meg időben, azt kockáztatja, hogy megtiltják neki a visszautazást, nemcsak Svédországba, hanem bármely más schengeni országba.

#fyp #foryoupage #foryou #migrationssverket #sjuktsorligt #utvisad ♬ originalljud - Älskade ukrainaren @lenabezhenar215 Hemskt att de kan ha en rättighet att kunna bestämma över någon annans liv! Att skicka ut en 18 åring i ett främmande land? De förstår inte att Ukraina är i krig och kriget kommer att pågå några år till! Blir så ledsen att man ska behöva lämna hela sin familj och hela sitt liv över att någon individ bestämmer att man inte är tillräckligt ”svensk”. Ska liksom ta stundenten till sommaren och sedan börja jobba inom vården direkt efter studenten + det är just där det är brist på personal också! Helt sjukt hur snabbt livet kan vändas upp och ner! #xyzbca

„Ez sokkoló! Itt éltél és itt van az egész életed, és akkor ilyen rövid idő alatt dönthetnek az egész életedről” – mondta Lena Samnytt-nek és megjegyzi:

Az élet egy másodperc alatt a feje tetejére állhat.

Lena fellebbezni fog a bevándorlási hivatal döntése ellen, és bár nem fűz nagy reményeket ahhoz, hogy Svédországban maradhat, legalább a középiskolai tanulmányait szeretné befejezni.

Amikor Lena 2014-ben családjával Svédországba érkezett, a szülei menedékjogot kértek maguknak, neki és a testvéreinek. A család menedékkérelmét 2016 késő nyarán elutasították. Lena édesapjának azonban sikerült munkát találnia, így munkavállalóként újra tartózkodási engedélyért folyamodhatott, amit meg is kapott, így a családja is. Lena viszont most betöltötte a 18. életévét, nagykorú, és már nem számít a munkavállaló családtagjának, ezért az ő kérelmét külön kezelik – és most elutasították.

Terrorizmus gyanújával tartják őrizetben, de maradhat

Amikor Faris Al Abdullah 2018 januárjában Szíriából Svédországba érkezett, kevesebb mint két hónap alatt családja megkapja az állandó tartózkodási engedélyt. Bár Faris apját kevesebb mint egy év svédországi tartózkodás után testi sértésért elítélték, ez nem befolyásolta a család menekültstátuszát. Az apát később embercsempészetért is elítélték. Büntetett előéletű apja nem befolyásolta Farist abban sem, hogy 2021 tavaszán, 14 évesen megkapja a svéd állampolgárságot.

Mivel Faris Al Abdullah már svéd állampolgár, nem számít, hogy azóta több súlyos bűncselekményt is elkövetett. Még az sem, hogy most őrizetben lévő terroristagyanús személy, aki merényleteket tervez Svédországban – nem toloncolják ki.

