Menczer Tamás: Ukrajna ne jöjjön az EU-ba

A brüsszeli bürokraták és a háborúpárti politikusok nem tudják és nem is akarják belátni a tévedéseiket. Brüsszel folytatni akarja a háborút, sőt még több pénzt beletolni, Amerika helyett is finanszírozni. Ez egészen elképesztő! Ráadásul Brüsszel be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, ami elfogadhatatlan! Elfogadhatatlan, mert Ukrajna nem alkalmas az uniós tagságra, nem teljesíti a feltételeket. Elfogadhatatlan, mert a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogait nem tartják tiszteletben