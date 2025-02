Mexikó megállapodott Trumppal: katonákat küld a határra, hogy elkerülje a vámokat

Donald Trump és Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfőn telefonbeszélgetés során állapodott meg arról, hogy az Egyesült Államok egy hónapig felfüggeszti a Mexikó ellen tervezett 25 százalékos vámokat. Ennek feltétele, hogy Mexikó 10 ezer katonát állomásoztasson az amerikai határ közelében, hogy csökkentse a drogcsempészetet és az illegális migrációt.

Bár Mexikó haladékot kapott az amerikai vámok alól, Kanada és Kína nem részesült hasonló engedményben.

Fotó: AFP

Sheinbaum hangsúlyozta, hogy a következő egy hónapban további tárgyalásokra kerül sor a két ország között a kereskedelem és a biztonságpolitika kérdéseiről. Trump megerősítette, hogy az egyeztetéseken Marco Rubio külügyminiszter, Scott Bessent pénzügyminiszter és Howard Lutnick kereskedelmi miniszter is részt vesz.

Mexikó megállapodást kötött, Kanada és Kína válaszlépéseket tervez

Bár Mexikónak sikerült haladékot szereznie az amerikai vámokra, Kanada és Kína nem kapott hasonló engedményt. Donald Trump a kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val is egyeztetett, de a két fél nem tudott megállapodásra jutni. Trudeau a tárgyalásokat követően arra biztatta a kanadaiakat, hogy hazai termékeket vásároljanak.

Kína eközben jelezte, hogy jogi úton támadja meg az amerikai intézkedéseket a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO), és ellenlépésekre készül.

Ugyanakkor Peking közölte azt is, hogy Kína a tárgyalás lehetőségét keresi.Trump vasárnapi nyilatkozatában arra utalt, hogy az Európai Unió is a vámok célkeresztjébe kerülhet. Az amerikai elnök szerint az EU nem enged be elegendő amerikai terméket, míg az Egyesült Államok szélesre tárja kapuit az európai áruk előtt. Az Európai Unió vezetői határozottan reagáltak: Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy ha az EU kereskedelmi érdekeit támadás éri, akkor válaszlépéseket kell tenni. Olaf Scholz német kancellár szintén figyelmeztetett, hogy az unió saját vámokat vezethet be, ha szükséges.

Pánik a pénzpiacokon

A gazdasági hatások nem maradtak el: hétfőn az amerikai és az európai részvénypiacok eséssel reagáltak Trump vámpolitikájára. A tokiói tőzsde közel háromszázalékos csökkenést szenvedett el, az ausztrál részvénypiac 1,8 százalékot esett.

Az amerikai dollár erősödött a kanadai dollárral, a mexikói pesóval és a kínai jüannal szemben, miközben az olaj- és az üzemanyagárak emelkedtek.

A Ford és a General Motors részvényei 4-5 százalékkal csökkentek, míg az európai autógyártók, például a Volkswagen és a BMW papírjai 5-6 százalékot veszítettek értékükből.

Mi várható a következő hónapban?

Bár Trump egyelőre engedményt tett Mexikónak, a vámok kérdése továbbra is terítéken van. Az Egyesült Államok elnöke hangsúlyozta, hogy a vámokat addig nem vonja vissza, amíg a „nemzetbiztonsági vészhelyzet” fennáll, amely alatt a migrációt és a kábítószer-kereskedelmet érti.

Ha az amerikai vámok teljes mértékben életbe lépnek, az elemzők szerint ez recesszióba taszíthatja Mexikót és Kanadát, miközben az amerikai gazdaságot stagfláció fenyegeti, azaz magas infláció, gazdasági stagnálás és növekvő munkanélküliség egyszerre sújthatja.

Európa számára is komoly gazdasági következményekkel járhatnak a vámok: a Deutsche Bank becslései szerint egy 10 százalékos amerikai vám akár 0,5 százalékponttal is csökkentheti az EU gazdasági növekedését.

A következő hetekben kulcsfontosságú lesz, hogy Trump és Mexikó milyen további megállapodásra jut, és hogy az Európai Unió milyen válaszlépéseket tesz az amerikai kereskedelmi fenyegetésekkel szemben.

Borítókép: Tapachulai migránsok (Fotó: Anadolu via AFP/2025 Anadolu)