Szijjártó Péter szerint nagy patrióta fordulatra van szükség Európában

Mi, patrióták a migráció ellen lépünk fel, hiszen a migráció megállítása az európai emberek biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen, a liberálisok pedig be akarják engedni a migránsokat Európába, be is engedik őket, és ennek látjuk is már a következményeit. És mi, patrióták, azt akarjuk, hogy az európai országok erősek legyenek, hogy a szuverenitásunkat mindenki tartsa tiszteletben, és ne dönthessenek Brüsszelben rólunk nélkülünk. Ehhez képest a liberálisok egy brüsszeli szuperállamot építenek