Trump új energiatermelési korszakot hirdet

Donald Trumpnak a Fehér Házban pénteken aláírt rendeletei között szerepel egy testület megalakítása, amelynek feladata az Egyesült Államok vezető globális energiapiaci szerepének megteremtése. A Nemzeti Energiadominancia Tanács (National Energy Dominance Council) vezetője a belügyminiszter, tagjai között helyet kap az energiaügyi tárca vezetője, valamint a szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség irányítója.

Trump feloldja a part menti olajfúrási tilalmat

Az elnök azt is bejelentette, hogy feltételes engedélyt adott Louisiana államban cseppfolyósítottföldgáz-terminál kialakítására és exporttevékenységre. A felhatalmazás nyomán Chris Wright energiaügyi miniszter közölte, hogy intézkedett az engedélyről a Commonwealth LNG-nek a Mississippi torkolatában épülő terminálja számára, amelynek éves kapacitása 9,5 millió tonna cseppfolyósított földgáz (LNG). A létesítményből a többi között Európába szánt földgázszállítmányok indulnának.

A kivitelezést Joe Biden tavaly januárban hozott döntése állította le: az előző elnök a klímavédelemre hivatkozva felfüggesztette minden további LNG-terminál engedélyezésének folyamatát.

Donald Trump pénteken azt is közölte, hogy az energiatermelés fokozása érdekében eltörli Joe Biden rendeletét, amellyel megtiltotta az Egyesült Államok partvidéki területein a tengeri energiatermelést. Az előző elnök a 625 millió hektárnyi tengeri területet érintő tilalmat nem sokkal hivatali idejének lejárta előtt hozta.

Az energiatermelési tilalom az Egyesült Államok csaknem minden partvidéki területére vonatkozott.

Az energiaügyekben hozott döntései közül Donald Trump azt is megemlítette, hogy újraindítja a kivitelezését egy korábban leállított földgázvezetéknek is, amely Pennsylvaniából New York államba tart. Ennek hatására az elnök szavai szerint "akár 70 százalékkal" is csökkenhet az energiaár az Egyesült Államok északkeleti részén.

