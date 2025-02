A választás előtt utoljára vitázik Scholz és Merz

A választási vita moderátorai politikusok személyiségét jobban meg szeretnék ismertetni a nézőkkel, ezért az első kérdésük az volt, hogyan foglalnák össze az ország jelenlegi hangulatát egyetlen szóban.

Olaf Scholz válasza szerint Németország egy „barátságos” ország, ahol az emberek összetartanak és bizakodva tekintenek a jövőbe. Ugyanakkor hozzátette, hogy számos kritikus kérdés is felmerül, de ezek mögött egy konstruktív szellem érződik.

Friedrich Merz ezzel szemben „feszült figyelemként” írta le a németek jelenlegi közhangulatát, amelyet jelentős bizonytalanság kísér a következő év kapcsán.

A beszélgetés ezt követően személyesebb irányt vett, amikor a kancellárt arról kérdezték, mi az, ami miatt álmatlan éjszakái lehetnek. Scholz elismerte, hogy a választási kampány izgalommal tölti el, számára ez a demokrácia ünnepe. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számos komoly ügy foglalkoztatja: az orosz–ukrán háború, amely mindössze két órányira zajlik Németországtól, valamint az észak-amerikai politikai fejlemények. Emellett a közelmúltban történt támadások is mélyen érintették, és első kézből tapasztalhatta meg azok következményeit, amikor a helyszínen beszélt az áldozatok megsegítésén dolgozókkal.

Friedrich Merz ezzel szemben kijelentette, hogy jól alszik, de az ukrajnai háború őt is aggasztja.

Ugyanakkor azt tapasztalja, hogy a német társadalomban erős a remény arra, hogy az ország változás elé néz. A legfrissebb közvélemény-kutatások és a kampány során szerzett benyomásai is ezt támasztják alá. Szerinte a választók komoly elvárásokat támasztanak egy új kormánnyal szemben, és az ország hangulata ennek megfelelően a „feszült figyelem” állapotában van.

A vita személyesebb témák felé terelődött, amikor a műsorvezetők arra kérték a jelölteket, hogy ismerjék el egymás erősségeit.

Friedrich Merz eleinte kitérő választ adott, és tréfásan megjegyezte, hogy szeretné minden második mondatot ő kezdeni. Scholz szintén hasonlóan reagált, és csak annyit mondott, hogy Merz „lelkesebben beszél”. Amikor azonban arról kérdezték őket, hogy mi zavarja őket a másikban, egyikük sem volt hajlandó konkrét kritikát megfogalmazni. Scholz kijelentette, hogy politikai vitáik természetesek, de ezekről nem tartja helyénvalónak nyilvánosan beszélni.

Merz egyetértett, és hozzátette, hogy bár vannak dolgok, amelyekben nem értenek egyet, ez nem tartozik a vita témájához.

Ezután Merzet egy sokat elemzett statisztikáról kérdezték: miért van az, hogy a CDU támogatottsága a férfiak körében jóval magasabb, mint a nőknél? Merz elismerte, hogy tisztában van ezzel az adatokkal, és elmondta, hogy szerinte ennek részben az az oka, hogy hosszú éveken át kritikák kereszttüzében állt, még a saját pártjában is. Úgy vélte, hogy az emberek, akik jobban megismerik őt, más képet alkotnak róla, és igyekszik ezen változtatni.

A következő kérdés Olaf Scholz politikai hozzáállását firtatta. A műsorvezető megjegyezte, hogy a kancellár ritkán ismeri el a hibáit, és hajlamos más tényezőket, például a háborút vagy az energiaárakat okolni a problémákért.

Scholz ezt visszautasította, és azzal vágott vissza, hogy az ilyen vádak csupán politikai propaganda részei. Elismerte, hogy a kormányzás kihívásokkal teli volt, különösen egy olyan koalíció vezetése, amelyben jelentős nézetkülönbségek vannak. Példaként említette, hogy a választásokat előrehozták februárra, mert a koalíció egyes kérdésekben nem tudott megegyezni, különösen az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatás ügyében. Scholz hangsúlyozta, hogy a jövőben határozottabban kíván fellépni, és nem vár majd kompromisszumokra, hanem nyíltan kifejti álláspontját.

Az egyik műsorvezető Winston Churchill híres idézetét idézte:

A művészet abban rejlik, hogy egyszer többször állunk fel, mint ahányszor földre kerülünk.

Ezt követően megkérdezték a jelölteket, hogy volt-e életükben olyan sorscsapás, amely különösen meghatározta őket. Olaf Scholz válaszában hangsúlyozta, hogy szerencsés életet élt, és nem tartja helyénvalónak, hogy ebben a kontextusban személyes nehézségeket említsen. Elmondta, hogy elégedett magánéletével, a szerelmi életével, valamint jogászi és politikai pályafutásával is. Bár számos dolog foglalkoztatja, például az Ukrajnában zajló háború, de kifejezetten sorscsapásként nem kívánt egyetlen eseményt sem kiemelni.

Friedrich Merz ennél sokkal személyesebb választ adott. Elmesélte, hogy családjukban négyen voltak testvérek, de a legfiatalabb húga 21 éves korában egy közlekedési balesetben életét vesztette, míg öccse fiatalon sclerosis multiplexben betegedett meg, és még az ötvenedik születésnapját sem érhette meg.

Ezek a tragédiák mély nyomot hagytak nemcsak benne, hanem szüleikben és a család többi tagjában is. Hozzátette, hogy ritkán beszél erről, de mivel egyenes kérdést kapott, most kivételt tesz. A vita ezt követően visszakanyarodott a politikához, különösen az SPD jelenlegi helyzetére.

A műsorvezetők rámutattak, hogy a közvélemény-kutatások szerint a szociáldemokratákat a történelem egyik legnagyobb választási veresége fenyegeti, hiszen a párt támogatottsága 15 százalékra süllyedt.

Scholz elismerte, hogy sok a bizonytalan szavazó, és szerinte ez a választás olyan szempontból is különleges, hogy sokan csak a szavazófülkében fogják eldönteni, kire adják a voksukat. Bízik benne, hogy végül sokan mégis az SPD-t választják, és neki szavaznak bizalmat egy újabb kormányalakításra.

A vita egyre élesebb fordulatot vett, amikor a műsorvezető Friedrich Merzet arról kérdezte, hogyan tervezi tovább növelni pártja támogatottságát, hiszen a CDU stabilan 30 százalék körül mozog a közvélemény-kutatásokban, míg sokan ennél is nagyobb előnyt vártak volna tőlük.

Merz válaszában kiemelte, hogy a CDU 2021-ben történelmi mélypontra került, 20 százalék alá zuhant, így a mostani helyzet már önmagában egy jelentős előrelépés. Hangsúlyozta, hogy a következő napokban nem várható csoda, és szerinte Scholz kancellársága vasárnap véget ér.

Olaf Scholz erre azzal vágott vissza, hogy ő nem csodákra alapozza a kampányát, hanem a demokratikus választási folyamatra.

Szerinte a közvélemény-kutatások stabilak, és az előny, amely a CDU és az SPD között van, nem fog egyik pillanatról a másikra eltűnni. Azt is kiemelte, hogy Németországnak egy erős, stabil kormányra van szüksége, amely képes visszaadni az emberek bizalmát. Úgy véli, hogy a CDU vezetésével ez nem valósulhat meg, mivel a párt az elmúlt időszakban is megosztottságot és bizonytalanságot szült.

A vita ezután a jobboldali pártokhoz való viszony kérdésére terelődött. Scholz aggasztónak nevezte, hogy az utóbbi időben a CDU a Bundestagban olyan szavazásokon is együtt szavazott az AfD-vel, amely korábban elképzelhetetlen lett volna.

Merz határozottan visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy a CDU soha nem működött együtt az AfD-vel. Elismerte, hogy volt egy olyan parlamenti szavazás, amelyen az AfD is ugyanarra voksolt, mint a CDU, de szerinte ez a véletlenek egybeesése volt, és korábban is előfordult hasonló.

Ezzel szemben azt állította, hogy az AfD megerősödése az SPD vezette kormány politikájának következménye. Szerinte az elmúlt három év gazdasági kudarcai és az ellenőrizetlen migráció politikája vezettek oda, hogy az AfD támogatottsága megduplázódott, és ez nem a CDU, hanem a kormány hibája. Merz egyértelművé tette, hogy sem ő, sem a CDU nem hajlandó együttműködni az AfD-vel, és ezt korábban is világosan leszögezte.

A vita tovább éleződött, amikor a műsorvezető Olaf Scholzt arról kérdezte, hogy hajlandó lenne-e koalícióra lépni a szélsőbaloldali pártokkal, nevezetesen a Sahra Wagenknecht-féle szövetséggel vagy a Balpárttal, hogy megtarthassa kancellári tisztségét.

Scholz határozottan elutasította ezt a lehetőséget, és kijelentette, hogy ezek a pártok például Ukrajna támogatását is megvonnák, amit ő elfogadhatatlannak tart. Szerinte ez a kérdés nem is képezheti vita tárgyát. Scholz azonban nem hagyta annyiban a jobboldali pártokkal kapcsolatos kritikáját. Rámutatott, hogy Friedrich Merz tavaly év végén még kizárta az AfD-vel való bármilyen együttműködés lehetőségét, ám azóta olyan parlamenti szavazások is történtek, ahol a CDU és az AfD azonos álláspontot képviselt. Scholz kitért arra is, hogy szerinte Európa-szerte erősödnek a radikális pártok, példaként említve a Brexitet és az Egyesült Államok politikai helyzetét. Hangsúlyozta, hogy a megosztás és a gyűlölet elleni küzdelem kulcsfontosságú, és minden demokratikus erőnek azon kell dolgoznia, hogy a polgárok visszanyerjék a bizalmukat a politikában.

A műsorvezetők azonban nem engedték el a kérdést, és újra rákérdeztek, hogy Scholz egyértelműen kizárja-e a Balpárttal vagy a Wagenknecht-féle szövetséggel való együttműködést. A kancellár ismét kijelentette, hogy ez nincs napirenden, és senkinek sem kell ettől tartania.

A vita ezután egy másik nagy vitapont felé terelődött: az állami szociális támogatási rendszer kérdése. Olaf Scholz kormánya vezette be ezt a juttatást, míg Friedrich Merz annak eltörlését szorgalmazza.

A vita egyik legélesebb szakasza következett, amikor a műsorvezetők a Bürgergeld, vagyis az állami szociális támogatás kérdését hozták fel, amelyet Scholz kormánya vezetett be, de Merz eltörölni vagy szigorítani szeretné. A beszélgetés középpontjában egy berlini Bürgergeld-juttatásból élő férfi, Frank esete állt, aki annak ellenére, hogy munkaképes, mégsem dolgozik. A műsorvezetők rámutattak, hogy a német Munkaügyi Hivatal adatai szerint mintegy 1,7 millió Bürgergeld-kedvezményezett valójában képes lenne munkát vállalni, és ez sok német választópolgárt felháborít.

Friedrich Merz határozott álláspontot képviselt, kijelentve, hogy a Bürgergeld nem válhat egyfajta feltétel nélküli alapjövedelemmé. Szerinte mindenkinek arra kell törekednie, hogy munkából éljen, és a szociális támogatások nem lehetnek hosszú távú megélhetési források.

Hozzátette, hogy bár a támogatási rendszer teljes eltörlése alkotmányos akadályokba ütközne, a törvények szigorításával és határozott szankciókkal kell fellépni azokkal szemben, akik elutasítják a számukra felkínált munkalehetőségeket. A műsorvezetők ezt követően konkrétabb kérdést tettek fel: mit tenne Merz Frank esetében, aki 570 euró Bürgergeldet kap havonta, miközben a lakhatását is az állam fedezi?

Merz szerint az ilyen emberekkel először egy nagyon komoly beszélgetést kellene folytatni, amelyben világossá teszik, hogy az állam nem fogja tovább tűrni ezt a helyzetet.

Szerinte 58 évesen is vannak betölthető állások, különösen egyszerűbb munkák, amelyeket nem tudnak betölteni. Ha valaki ezek közül semmit nem hajlandó elfogadni, akkor más módot kell találnia megélhetése biztosítására, és az államnak ebben az esetben csökkentenie kellene a támogatásokat.

Arra a kérdésre, hogy aláírna-e egy olyan koalíciós szerződést, amelyben a Bürgergeld változatlan formában maradna, Merz egyértelmű nemmel válaszolt.

Szerinte már maga az elnevezés is félrevezető, és azt a benyomást kelti, mintha ez egy feltétel nélküli juttatás lenne. Ezért úgy véli, a név is módosításra szorul, és helyette egy „új alapbiztonsági támogatás” elnevezést kellene bevezetni, amely jobban kifejezné, hogy a cél valóban a rászorulók megsegítése, nem pedig egy alternatív életmód finanszírozása.

Scholz hangsúlyozta, hogy a szociális támogatásokat igénybe vevők nem minden esetben munkakerülők, de ha valakit, például Franket, valóban vissza szeretnének vezetni a munka világába, akkor nem elég csupán azt mondani neki, hogy menjen el dolgozni.

Szerinte az államnak olyan munkahelyeket kell teremtenie, ahol az álláskeresőknek valós lehetőségük van a munkavégzésre, még akkor is, ha kezdetben nem állnak készen a munkaerőpiacra. Az ilyen állami támogatású munkahelyek szerinte segíthetik az embereket abban, hogy fokozatosan visszatérjenek a rendszeres foglalkoztatásba.

Merz élesen bírálta ezt az elképzelést, és visszakérdezett: ha Németországban 700 ezer betöltetlen állás van, miért kellene az államnak külön munkahelyeket létrehoznia az álláskeresők számára? Szerinte az alapvető probléma az, hogy sokan nem akarnak dolgozni, és a jelenlegi rendszer ezt lehetővé teszi.

Hozzátette, hogy a munkáltatók rendszeresen panaszkodnak arra, hogy az álláskeresők többsége nem valódi elhelyezkedési szándékkal érkezik, hanem csupán egy igazolást szeretne arról, hogy sikertelenül próbált elhelyezkedni, ezzel fenntartva a támogatásra való jogosultságát. Scholz erre válaszul emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer módosításai részben a koronavírus-járvány idején hozott intézkedések miatt alakultak így, és ezeket nemcsak az SPD, hanem a CDU, az FDP és a Zöldek is támogatták.

Elismerte, hogy a járvány alatt a támogatások szabályozása rugalmasabbá vált, például nem vizsgálták szigorúan a rászorulók vagyonát, és hosszabb ideig biztosították számukra a megélhetési támogatást. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy eljött az idő a rendszer felülvizsgálatára és szigorítására.

A vita ezen a ponton világosan megmutatta a két politikus közötti alapvető nézetkülönbséget: míg Scholz az állami beavatkozás és az államilag támogatott munkahelyek létrehozása mellett érvelt, addig Merz szerint a piac önmagában is elegendő lehetőséget kínál, és a jelenlegi támogatási rendszer inkább visszatartja az embereket a munkavállalástól, mintsem ösztönözné őket rá.

Friedrich Merz szerint a jelenlegi rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy az államnak nincs megfelelő eszköze arra, hogy ellenőrizze, valaki valóban nem akar dolgozni, vagy csak a körülményei akadályozzák ebben.

Szerinte nem lehet elvárni a munkaadóktól – például egy kisvállalkozó festőmestertől –, hogy ők bizonyítsák be, egy álláskereső nem hajlandó dolgozni. Ehelyett az államnak kell egyértelmű, kötelező érvényű ajánlatokat tennie a támogatottaknak, és ha azok nem jelennek meg a munkában, azonnali szankciókkal kell szembenézniük.

Az egyik műsorvezető felvetette, hogy a valóságban sokan ismernek olyan embereket, mint Frank, akik mindig találnak kifogásokat arra, hogy miért nem tudnak elhelyezkedni – egyik nap betegek, másnap egy másik probléma merül fel.

A kérdés az, hogy miért kellene továbbra is finanszírozni azokat, akik folyamatosan kibújnak a munkavállalás alól. Merz szerint éppen ezért kell olyan rendszert bevezetni, amely világosan dokumentálja a munkakerülést: ha valaki nem jelenik meg a kijelölt munkahelyen például reggel fél hétkor, az automatikusan elveszítheti az ellátás egy részét vagy akár egészét. Scholz ezzel szemben azzal érvelt, hogy az állam nem teheti meg, hogy minden egyes esetben maga bizonyítsa, hogy valaki szándékosan kerüli a munkát.

Ehelyett szerinte egy olyan rendszerre van szükség, amely egyértelmű szabályokat állít fel, és ha valaki megszegi ezeket – például nem jelenik meg a munkahelyén –, akkor annak következményei lesznek.

A vita ezen a ponton ismét a két politikus alapvető nézetkülönbségeit tükrözte: míg Merz szerint az állami ellátásokat szigorúan korlátozni kellene, és a felelősséget inkább az álláskeresőkre kell hárítani, addig Scholz egy rugalmasabb rendszert tartana fenn, amely figyelembe veszi az egyéni körülményeket is.

A vita új témára terelődött, amely szintén sok német választót érint: az élelmiszerárak drasztikus emelkedése. A műsorvezetők Friedrich Merzet kérdezték arról, mit tenne kancellárként az árak csökkentése érdekében.

Merz szerint az egyik legfőbb ok az energiaárak drasztikus növekedése, amelyért részben a kormány hibás energiapolitikája a felelős. Elismerte, hogy az orosz-ukrán háború is hozzájárult az energiaválsághoz, azonban úgy véli, hogy az SPD-Zöldek-FDP által vezetett kormány rossz döntései, például az atomerőművek leállítása és az ideológiailag vezérelt zöldenergia-átállás tovább mélyítették a problémát.

Merz kijelentette, hogy ha ő lenne a kancellár, semmilyen erőművet nem zárnának be addig, amíg nem állnak rendelkezésre konkrét alternatívák. Hangsúlyozta, hogy gyorsan szükség lenne új gázerőművek építésére, hogy stabilizálják az energiapiacot.

Ezen kívül a CDU jelöltje a bürokrácia leépítését is kulcsfontosságúnak tartja. Elmondása szerint a német élelmiszeripar, amely ma már nagyobb, mint az autóipar, különösen szenved az állami szabályozásoktól, amelyek növelik a költségeket és végső soron az árakat is. Merz szerint a felesleges adminisztratív terhek csökkentése érezhetően hozzájárulna az élelmiszerárak mérsékléséhez.

Olaf Scholz ezzel szemben azonnali lépéseket sürgetett, és konkrét javaslatot tett: a legalapvetőbb élelmiszerek áfájának csökkentését. Szerinte ez elsősorban az alacsony jövedelmű családoknak jelentene könnyebbséget, mivel számukra minden euró számít a napi bevásárlás során. Scholz hangsúlyozta, hogy a versenyhelyzetet is erősíteni kell az élelmiszerpiacon, hogy a kiskereskedők ne emelhessék indokolatlanul az árakat.

A kancellár szintén elismerte, hogy a háború és az orosz gázszállítások megszűnése drasztikus hatással volt az árakra.

Kiemelte, hogy a kormány már eddig is több tízmilliárd eurót fordított arra, hogy az energiaárakat mesterségesen csökkentse, és ezzel támogassa a lakosságot és a vállalatokat. Most pedig arra kell koncentrálni, hogy az árak fokozatos csökkenése folytatódjon, és ne álljon meg.

A vita ezen a ponton világosan megmutatta a két politikai tábor közötti különbséget: míg Merz az energiapolitika gyökeres átalakítását és a bürokrácia csökkentését tartja a megoldásnak, addig Scholz az állami beavatkozás és célzott támogatások mellett érvelt.

A műsorvezető felidézte Angela Merkel szokását, aki péntekenként maga intézte a bevásárlását, és rákérdezett, hogy a jelöltek mikor vásároltak utoljára élelmiszert saját maguknak. Olaf Scholz elmondta, hogy az idei évben még nem járt boltban, mivel a választási kampány minden idejét leköti. Utoljára decemberben vásárolt élelmiszert, de hozzátette, hogy gyakran készpénzzel fizet, körülbelül az esetek felében, a többi alkalommal pedig kártyát használ.

Friedrich Merz ezzel szemben elmondta, hogy Berlinben saját maga vásárol az otthonába, és teljesen tisztában van az élelmiszerárak növekedésével.

Ő utoljára december végén ment boltba, de azóta a kampány miatt nem volt ideje vásárolni. Megjegyezte, hogy ő már digitálisan fizet, és a telefonját használja erre a célra. A műsorvezető erre tréfásan megjegyezte, hogy nála ez a technológia gyakran nem működik megfelelően.

A vita ezután ismét a gazdaság súlyos helyzetére terelődött. A műsorvezetők felhívták a figyelmet arra, hogy Németország immár a harmadik egymást követő évben recesszióban van, ami példátlan a modern német történelemben. A

G20-országok között az ország a leggyengébben teljesítő gazdasággá vált, és a kérdés az volt, hogy a jelöltek milyen konkrét intézkedéseket terveznének a növekedés beindítására.

Scholz szerint a legfontosabb lépés az lenne, hogy az állam támogassa a vállalkozásokat a beruházások ösztönzésével.

Egy „Made in Germany Bonus” nevű adókedvezményt javasolt, amely az Egyesült Államokban már bevált, és célja, hogy a Németországban végrehajtott fejlesztésekre vonatkozzon. Szerinte ez hatékonyabb megoldás lenne, mint az általános vállalati adócsökkentés, amely nem feltétlenül serkentené a németországi befektetéseket. Ezenkívül Scholz jelentős infrastrukturális beruházásokat sürgetett, amelyeket egy új „Németország Alapból” finanszíroznának, ötvözve az állami és a magántőkét. Ezt egy államadósság-szabályozási reformmal egészítené ki, mivel Németország jelenlegi államadóssága mindössze 60 százalék, míg az Egyesült Államoké már 120 százalék fölé emelkedett. Scholz szerint Németország jelenlegi fiskális mozgástere lehetővé tenné, hogy stratégiai beruházásokat hajtsanak végre anélkül, hogy az államháztartás fenntarthatósága veszélybe kerülne.

Friedrich Merz határozottan visszautasította Scholz gazdasági javaslatait. Merz szerint a szociáldemokraták évtizedek óta ugyanazt a politikát folytatják: magasabb adók, nagyobb államadósság és több állami kiadás.

Úgy véli, hogy ezek az intézkedések nem segítik a gazdaságot, sőt, tovább mélyítik a válságot. Ehelyett az energiaárak csökkentését nevezte meg elsődleges megoldásként, amelyre már konkrét terveik is vannak. Merz szerint az egyik legfontosabb lépés a hálózati díjak csökkentése, valamint az energiaadó mérséklése lenne.

Azzal vádolta Scholz kormányát, hogy bár az előző koalícióban voltak erre vonatkozó terveik, végül nem sikerült ezeket keresztülvinniük. Emellett élesen bírálta a jelenlegi kabinetet, amiért az elmúlt három évben még jobban elburjánzott a bürokrácia, amely akadályozza a vállalkozásokat és a beruházásokat.

Scholz viszont azonnal visszavágott, és azzal érvelt, hogy a kormány már eddig is jelentős lépéseket tett az energiaárak mérséklése érdekében. Kiemelte, hogy az ipari vállalatok és a mezőgazdaság számára a villamosenergia-adót az európai minimumszintre csökkentették, és ezzel máris érezhető megtakarításokat értek el. A hálózati költségek korlátozását is szükségesnek tartja, és 3 cent/kWh-s felső határt javasolt, ami szerinte összhangban van az ipari szereplők elvárásaival.



Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Borítókép: Olaf Scholz (Szociáldemokrata Párt, SPD) német kancellár és Friedrich Merz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) jelöltje elfoglalják helyüket a WELT televíziós stúdióban. (Fotó: AFP)