Zelenszkij felszólalt a biztonsági konferencián

Beszédében Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz dróntámadások folyamatosan pusztítják Ukrajna infrastruktúráját, és ennek egyik legújabb példája a csernobili atomerőmű elleni támadás volt.

A München előtti éjszakán egy orosz drón csapódott be a csernobili nukleáris erőmű sérült negyedik reaktorát borító szarkofágba. A módosított Shahed drón robbanófeje legalább 15 kilogrammnyi robbanóanyagot tartalmazott

– mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök szerint a támadás nemcsak egy újabb katonai provokáció volt, hanem szimbolikus üzenet is Moszkvától, amely továbbra is fittyet hány a globális biztonságra.

Ez nem csupán őrültség. Ez Oroszország álláspontja. Egy olyan ország, amely ilyen támadásokat hajt végre, nem akar békét. Nem készül párbeszédre

– jelentette ki. Zelenszkij beszédében rámutatott arra is, hogy Oroszország hadereje folyamatosan bővül. Moszkva idén 15 új hadosztályt hoz létre, ami összesen 150 ezer katonát jelent, többet, mint a legtöbb európai ország teljes hadereje. Ezzel párhuzamosan Putyin Belarusz katonai szerepét is növeli, és az ukrán hírszerzés szerint idén nyáron újabb orosz csapatokat küldhet a térségbe „hadgyakorlat” címén.

Ez pontosan az a forgatókönyv, amit három éve láttunk az Ukrajna elleni teljes körű invázió előtt

– figyelmeztetett Zelenszkij. Az ukrán elnök azzal zárta beszéde ezen szakaszát, hogy Európának és a Nyugatnak nemcsak a jelenlegi fenyegetésekre kell reagálnia, hanem fel kell készülnie a következő támadásokra is.

Fel kell tennünk a kérdést: mit tehetünk most, mielőtt a következő agresszió bekövetkezik?

– mondta.

Zelenszkij az európai biztonságot fenyegető veszélyekről beszélt

Volodimir Zelenszkij a müncheni biztonsági konferencián hangsúlyozta, hogy Oroszország fenyegetése nem korlátozódik Ukrajnára, és a Nyugatnak fel kell készülnie a következő lehetséges agresszióra. Az ukrán elnök szerint Belarusz egyre inkább az orosz katonai műveletek kiindulópontjává válik, és nem kizárt, hogy a jövőben nemcsak migránsokat, hanem katonákat is bevetnek az európai határok destabilizálására.

Beszédében Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Belarusz határán már korábban is voltak provokációk, amikor az orosz hírszerzés szervezett migrációs válságot idézett elő Lengyelország és Litvánia ellen.

De mi van, ha legközelebb nem migránsok lesznek, hanem orosz katonák? Vagy éppen észak-koreai csapatok?

– tette fel a kérdést. Az ukrán elnök figyelmeztetett, hogy Észak-Korea katonai képességeit nem szabad alábecsülni, hiszen katonái folyamatosan tanulják a modern hadviselést. Zelenszkij szerint Európa védelme szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, hogy a szövetségesek milyen gyorsan tudnának reagálni egy újabb orosz támadás esetén. Felidézte, hogy 2014-ben Oroszország „inszigniák nélküli” katonákkal foglalta el a Krím félszigetet, és egy hasonló forgatókönyv Belarusz területéről kiindulva is elképzelhető.

Ha Oroszország egy újabb hamis zászlós műveletet indít Belaruszból, vagy egyszerűen csak átlépi a határt jelöletlen katonákkal, mint ahogy 2014-ben a Krímben tette, milyen gyorsan fognak reagálni a szövetségesek? És egyáltalán fognak-e?

– kérdezte az ukrán elnök. Zelenszkij kiemelte, hogy az Egyesült Államok alelnöke Münchenben világossá tette: a régi transzatlanti kapcsolatok véget értek, és Európának alkalmazkodnia kell az új helyzethez.

Hiszek Európában, és biztos vagyok benne, hogy ti is. Arra kérem önöket, cselekedjenek – saját érdekükben

– mondta az ukrán elnök. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Európának saját hadseregre van szüksége, mert a kontinens nem hagyatkozhat kizárólag az Egyesült Államok védelmére. Az ukrán elnök szerint a háború bebizonyította, hogy Európa biztonságának záloga a közös katonai fellépés, amelynek alapjait Ukrajna már lefektette. Az ukrán elnök beszédében leszögezte, hogy Európának önálló, közös katonai erőre van szüksége, amely képes garantálni a kontinens védelmét.

Európának önellátónak kell lennie, egységbe kell kovácsolódnia, ukrán és európai szálakból

– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy jelenleg az ukrán hadsereg tartja vissza Oroszországot, de ha nem Ukrajna, akkor ki fogja megállítani Moszkvát? Az ukrán elnök figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok a jövőben nemet mondhat Európának olyan biztonsági kérdésekben, amelyek közvetlenül fenyegetik a kontinenst, ezért eljött az idő, hogy Európa létrehozza saját fegyveres erejét.

Sokan beszéltek már arról, hogy Európának szüksége van saját hadseregre. És én tényleg hiszem, hogy elérkezett ennek az ideje. Európa fegyveres erőit létre kell hozni

– jelentette ki. Zelenszkij szerint az európai hadsereg felállítása nem lehet nehezebb, mint az orosz támadások elleni védekezés, amelyet Ukrajna már bizonyított. Hangsúlyozta azonban, hogy a közös haderő nem pusztán védelmi költségvetési kérdés, hanem egy olyan felismerés eredménye kell legyen, amelyben az európai népek belátják: saját otthonukat kell megvédeniük.

A pénz önmagában nem állítja meg az ellenség támadását. A katonák és a fegyverek nem ingyen jönnek. De nemcsak a költségvetésekről van szó. Arról is, hogy az emberek felismerik-e a saját otthonuk védelmének szükségességét

– mondta. Zelenszkij szerint az ukrán hadsereg tapasztalatai pótolhatatlanok Európa védelme szempontjából, mert jelenleg Ukrajna az egyetlen európai ország, amely modern hadviselési körülmények között harcol.

Ukrajna hadserege nélkül Európa hadseregei nem lennének elegendőek

– figyelmeztetett. Hozzátette, hogy Ukrajna katonai tapasztalata, fegyverei, kiképzése és a politikai egység alapot teremt egy közös európai védelmi struktúra kialakítására.

Három évnyi teljes körű háború megmutatta, hogy már most megvannak az alapjai egy egyesített európai katonai erőnek

– jelentette ki. Beszédét azzal zárta, hogy Európának saját kezébe kell vennie a sorsát, és az európai biztonságról kizárólag Európában kell dönteni.

Most, miközben harcolunk, és közben lefektetjük a béke és a biztonság alapjait, létre kell hoznunk Európa fegyveres erejét, hogy Európa jövője csak az európaiakon múljon. Hogy Európáról szóló döntések Európában szülessenek

– mondta Zelenszkij. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Európának független katonai iparra és saját fegyveres erőre van szüksége, amely garantálhatja a kontinens biztonságát. Az ukrán elnök szerint Ukrajna katonai fejlesztései nemcsak saját védelmét, hanem egész Európa biztonságát is erősítik. Beszédében Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna már most is vezető szerepet tölt be a modern hadviselés terén, különösen a dróntechnológiában.

Ezért tárgyalunk európai vezetőkkel és az Egyesült Államokkal olyan katonai struktúrákról, amelyek nemcsak Ukrajnában, hanem egész Európában biztosíthatják a békét

– mondta az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna és európai partnerei közösen fejlesztenek és gyártanak fegyvereket, különös tekintettel a drónokra, és a dániai befektetési modell már sikeresen működik.

Csak tavaly, ukrán és külföldi partnerek együttműködésével több mint 1,5 millió különböző típusú drónt gyártottunk. Ukrajna ma a világ vezetője a drónháborúban. Ez a mi sikerünk, de egyben a ti sikereitek is

– jelentette ki. Zelenszkij szerint a dróntechnológia csak egy példa arra, hogy Európa képes saját védelmi ipart kiépíteni. Hozzátette, hogy nemcsak drónokat, hanem tüzérségi eszközöket, légvédelmi rendszereket és páncélosokat is teljes egészében Európában kellene gyártani.

Minden, ami egy modern háborúban életeket védhet, Európában kell, hogy készüljön. Európának minden adottsága megvan ehhez. Csak össze kell fognia, és cselekednie kell

– hangsúlyozta. Az ukrán elnök szerint a közös fegyvergyártás nemcsak katonai, hanem gazdasági szempontból is előnyös Európa számára.

Ez nem csupán a fegyverek felhalmozásáról szól. Ez munkahelyeket teremt, technológiai vezető szerepet biztosít, és erősíti Európa gazdaságát

– mondta. Zelenszkij beszédében kitért arra is, hogy ha Ukrajna NATO-tag lenne, akár az amerikai csapatok egy részét is helyettesíthetné Európában.

Tavaly ősszel a győzelmi tervemben javasoltam, hogy az Egyesült Államok európai katonai jelenlétének egy részét váltsák fel ukrán erőkkel – természetesen, ha Ukrajna a NATO tagja lenne

– mondta. Zelenszkij szerint az amerikai csapatok esetleges kivonása veszélyes lehet Európára nézve, ezért a kontinensnek fel kell készülnie egy olyan jövőre, amelyben nagyobb önállósággal kell gondoskodnia saját védelméről.

Már az amerikai választások előtt elkezdtem erről tárgyalni, mert láttam, merre halad az amerikai politika. De Amerikának is látnia kell, hogy merre tart Európa

– figyelmeztetett az ukrán elnök. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Európának olyan erőt kell mutatnia, amely tiszteletet kényszerít ki a világban.

Az európai politikának nem csupán ígéretesnek kell lennie. Olyannak kell lennie, amely miatt Amerika akar Európa mellett állni

– mondta. Zelenszkij ismét megerősítette, hogy Európának saját hadseregre van szüksége, és beszédében külön megszólította Mark Ruttét, a holland miniszterelnököt is.

Mark, barátom, ez nem arról szól, hogy kiváltjuk a szövetségeket. Arról szól, hogy Európa hozzájárulása a transzatlanti együttműködéshez egyenrangú legyen Amerikáéval

– mondta. Az ukrán elnök végül világossá tette, hogy Ukrajna nem fogad el olyan békemegállapodásokat, amelyeket a háta mögött kötnek meg.

Ukrajna soha nem fog elfogadni olyan megállapodásokat, amelyeket a részvételünk nélkül hoznak meg

– zárta beszéde ezen szakaszát.

Zelenszkij szerint Európának egységes hangon kell beszélnie

Volodimir Zelenszkij a müncheni biztonsági konferencián Európa egységének fontosságára figyelmeztetett, és hangsúlyozta, hogy sem Ukrajnával, sem a kontinenssel kapcsolatban nem születhetnek döntések az érintettek nélkül. Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin célja, hogy megossza a Nyugatot, és Oroszország egyoldalúan diktálja a világpolitika irányát. Zelenszkij világossá tette, hogy Ukrajnával kapcsolatos döntésekben Ukrajnának is részt kell vennie, és ugyanez vonatkozik egész Európára is.

Nem születhet döntés Ukrajnáról Ukrajna nélkül. És nem születhet döntés Európáról Európa nélkül

– jelentette ki. Az ukrán elnök szerint ha Ukrajnát kihagyják saját jövőjének alakításából, az minden érintett fél veresége lenne.

Ha kimaradunk a saját jövőnket érintő tárgyalásokból, akkor mindannyian vesztünk

– figyelmeztetett. Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin taktikája változatlan: megosztani a Nyugatot és egyoldalú megállapodásokat kötni.

Nézzék meg, mit próbál most Putyin. Ez az ő játszmája. Egy az egyben akar tárgyalni Amerikával – pont, ahogy a háború előtt, amikor Svájcban találkoztak, és úgy tűnt, hogy a világot osztják fel egymás között

– mondta az ukrán elnök. Figyelmeztetett arra is, hogy Putyin következő célja az lehet, hogy az amerikai elnök május 9-én Moszkvában, a Vörös téren álljon mellette, nem mint egyenrangú tárgyalófél, hanem mint egy eszköz az orosz elnök politikai színjátékában.

„Putyin azt akarja, hogy az amerikai elnök május 9-én a Vörös téren álljon – nem mint tisztelt vezető, hanem mint egy kellék a saját előadásában

– jelentette ki. Zelenszkij szerint a világ nem szimbolikus gesztusokra, hanem valódi eredményekre és tartós békére van szüksége.

Nekünk nem erre van szükségünk. Nekünk valódi sikerek kellenek. Nekünk valódi békére van szükségünk

– mondta. Az ukrán elnök figyelmeztetett arra, hogy Európában nem mindenki érti pontosan az amerikai belpolitikai változásokat, de Európának elsősorban saját magára kell összpontosítania.

Lehet, hogy Európa egyes részein nem teljesen értik, mi zajlik Washingtonban, de nekünk itt Európában elsősorban magunkkal kell foglalkoznunk

– mondta. Zelenszkij szerint Európának erősnek kell lennie önmagában is, és nem szabad külső támogatásra hagyatkoznia.

Először Európát kell megerősítenünk

– hangsúlyozta. Végül rámutatott arra, hogy az Egyesült Államoknak Európa továbbra is fontos gazdasági partner, de kérdés, hogy szövetségesként is tekint-e még rá.

Amerikának szüksége van Európára mint piacra? Igen. De mint szövetségesre? Nem tudom

– mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok csak akkor fogja Európát valódi szövetségesként kezelni, ha a kontinens egységes politikát folytat.

Ahhoz, hogy a válasz igen legyen, Európának egyetlen hangon kell beszélnie, nem tucatnyin

– tette hozzá az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy Európa csak akkor lehet sikeres partner az Egyesült Államok szemében, ha egységes és erős. Az ukrán elnök szerint Donald Trump tiszteli az erős szövetségeseket, de Európának bizonyítania kell, hogy önállóan is képes a saját biztonságának garantálására. Zelenszkij beszédében utalt arra, hogy Donald Trump az erőt tiszteli, nem a gyengeséget, ezért Európának közös célokat és egyértelmű politikai álláspontot kell kialakítania.

Még azoknak is, akik rendszeresen ellátogatnak Mar-a-Lagóba, egy erős Európa részévé kell válniuk, mert Trump nem szereti a gyenge barátokat. Ő az erőt tiszteli

– mondta az ukrán elnök. Zelenszkij figyelmeztetett, hogy bár egyes európai vezetők elégedetlenek Brüsszellel, a geopolitikai realitás az, hogy ha Európa nem működik együtt, akkor Moszkva fog teret nyerni.

Lehet, hogy egyesek frusztráltak Brüsszellel, de legyünk világosak: ha nem Brüsszel, akkor Moszkva – a döntés a tiétek

– jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Európa nem engedheti meg, hogy belső megosztottsága gyengítse a kontinens stabilitását, mert Oroszország ezt kihasználhatja.

Ha mi, európaiak nem bízunk egymásban, mások szétszakítják Európát. Ez a geopolitika. Ez a történelem

– mondta. Zelenszkij elmondta, hogy néhány nappal korábban Trump beszélt neki a Putyinnal folytatott párbeszédéről, de egyszer sem említette, hogy Amerika szükségét érzi Európa részvételének.

Ez sokat elmond

– jegyezte meg. Szerinte az a korszak, amikor Amerika magától értetődően támogatta Európát, véget ért, és most a kontinensnek saját maga kell bizonyítania, hogy érdemes az Egyesült Államok partnerségére. Zelenszkij idézte Trump egyik korábbi kijelentését:

Nem az számít, milyen családba születtél, hanem az, amelyet te építesz

– utalva arra, hogy Európának tudatosan kell építenie új kapcsolatát az Egyesült Államokkal, nem pedig régi szövetségekre hagyatkoznia.

A lehető legszorosabb kapcsolatot kell kialakítanunk Amerikával – igen, egy új kapcsolatot, de európaiként, nem csupán különálló nemzetekként

– tette hozzá. Az ukrán elnök szerint Európának egységes külpolitikára és összehangolt diplomáciára van szüksége ahhoz, hogy a világban valódi erőt képviseljen.

Ezért van szükségünk egységes külpolitikára, összehangolt diplomáciára – a közös Európa külpolitikájára

– hangsúlyozta. Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna és európai partnerei már dolgoznak azon, hogy február 24-én, az orosz invázió harmadik évfordulóján egy közös találkozót tartsanak, amelyen minden kulcsfontosságú európai vezető és partner részt venne Spanyolországtól Finnországig, az Egyesült Királyságtól Lengyelországig, valamint Washingtontól Tokióig.

Ez a találkozó egyértelmű irányt kell, hogy meghatározzon a következő lépésekről – a biztonsági garanciákról és a közös politikánk jövőjéről

– mondta. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Amerika biztonsági garanciáira szükség van, de az Egyesült Államok csak akkor fogja vállalni ezeket, ha Európa maga is erőt mutat.

Nem hiszek a biztonságban Amerika nélkül. Egy ilyen rendszer gyenge lenne. De Amerika nem fog garanciákat nyújtani, ha Európa saját garanciái nem erősek

– figyelmeztetett. Végül kijelentette, hogy Ukrajna NATO-tagsága nem kerülhet le a napirendről.

A NATO-tagságot nem fogom levenni az asztalról

– zárta. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Oroszország megállításában Ukrajna hadserege játszotta a döntő szerepet, nem a NATO és nem a nyugati csapatok. Az ukrán elnök szerint Putyin hadereje kimerült, de Európának fel kell készülnie arra, hogy egy esetleges támadás esetén képes legyen ugyanilyen hatékonyan védekezni. Zelenszkij beszédében kiemelte, hogy Putyin képes megakadályozni fontos nemzetközi döntéseket, miközben saját hadereje hatalmas veszteségeket szenvedett el.

Putyin szeszélyei blokkolhatják a nagy horderejű döntéseket. Pedig valójában nem a NATO-országok, hanem Ukrajna hadserege állította meg Oroszországot

– mondta az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy a nyugati támogatás ellenére Ukrajnában kizárólag ukrán katonák harcolnak, míg Oroszország már észak-koreai egységeket is bevetett, mivel saját hadserege nem elég erős a front megtartásához.

Putyin ebben a háborúban majdnem 250 000 katonát veszített, és több mint 610 000-en megsebesültek. Csak a legutóbbi csatákban közel 20 000 orosz katonát semmisítettünk meg. Teljesen felszámoltuk azokat az észak-koreai egységeket, amelyeket Putyin azért vetett be, mert saját csapatai már nem voltak elegendőek

– jelentette ki. Zelenszkij szerint Ukrajna ma már nemcsak saját területét védi, hanem közvetlenül Oroszország területén is harcol.

Több mint fél éve ukrán csapatok tartózkodnak Oroszország területén. Pedig épp Oroszország akarta a háború elején megteremteni a maga 'biztonsági zónáját' Ukrajna területén

– mondta. Végül hangsúlyozta: büszke Ukrajnára és a harcoló katonákra, akik nap mint nap megvédik Európa keleti határát.

Büszke vagyok Ukrajnára. Büszke vagyok a népünkre

– jelentette ki. Az ukrán elnök arra kérte a nyugati vezetőket, hogy őszintén válaszoljanak arra a kérdésre, hogy ha Oroszország megtámadná őket, képesek lennének-e ugyanilyen hatékonyan védekezni.

Most mindenkitől azt kérem, hogy őszintén válaszoljon: ha Oroszország maguk ellen vonulna, az önök hadserege harcolna ugyanilyen eltökéltséggel?

– tette fel a kérdést Zelenszkij. Hozzátette, hogy senkinek sem kívánja, hogy ezt ki kelljen próbálnia, éppen ezért már most kell biztosítani Európa biztonsági garanciáit.

Nem akarom, hogy bárkinek ki kelljen ezt próbálnia. Éppen ezért beszélünk a biztonsági garanciákról

– mondta. Zelenszkij szerint Ukrajna biztonságának legjobb garanciája a NATO-tagság, de ha ez nem lehetséges, akkor egy olyan alternatív védelmi rendszer kiépítésére van szükség, amely a szövetséggel egyenértékű biztonságot nyújt.

Meggyőződésünk, hogy a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna számára a NATO-tagság. Ha ez nem lehetséges, akkor olyan feltételeket kell teremtenünk, amelyek lehetővé teszik egy második NATO felépítését itt, Ukrajnában

– hangsúlyozta. Szerinte a jövőben egyértelmű határt kell húzni a háború és a béke között, és ennek a vonalnak Európa keleti határainál kell húzódnia.

Előbb-utóbb egy határ lesz a háború és a béke között. Hogy ez a határ hol húzódik és mennyire erős, az rajtunk múlik. Ha Ukrajna keleti határa erős, akkor Európa keleti határa is erős – a balti államoké, Finnországé is

– figyelmeztetett. Zelenszkij szerint ez a biztonsági vonal nem csupán Európát védi, hanem a nemzetközi jogot is.

Ez a legerősebb biztonsági vonal mindannyiunk számára Európában. Mert ez a vonal egyben a nemzetközi jog vonala is

– húzta alá, majd hozzá tette, hogy a háború lezárása csak akkor hozhat tartós békét, ha Oroszországra folyamatos nyomás nehezedik. Az ukrán elnök szerint egy elhamarkodott fegyverszünet csak Putyin érdekét szolgálná, és a nemzetközi közösségnek összehangoltan kell fellépnie annak érdekében, hogy Oroszország ne fenyegesse tovább Európa biztonságát. Beszédében Zelenszkij rámutatott, hogy a nemzetközi jog már-már elavult fogalomnak tűnik, pedig éppen annak betartása garantálná a globális stabilitást.

Emlékszünk még arra, mit jelent a nemzetközi jog? Legyünk őszinték: ez a két szó már kicsit idejétmúltnak hangzik

– mondta. Hangsúlyozta, hogy az európai és globális közösség feladata, hogy biztosítsa: a nemzetközi jog továbbra is számítson.

Hiszek abban, hogy az önök küldetése az, hogy a nemzetközi jog továbbra is számítson

– jelentette ki. Zelenszkij szerint Putyin már nem az az erős vezető, akinek egykor tűnt, hiszen saját országában is lázadás tört ki ellene.

A háború előtt sokan kételkedtek abban, hogy Ukrajna képes lesz ellenállni Putyin nyomásának. De végül éppen Putyin volt az, akinek meg kellett védenie saját fővárosát a saját haduraitól

– emlékeztetett az ukrán elnök a Wagner-lázadásra utalva. Hozzátette, hogy ez az egyetlen esemény önmagában is Putyin gyengeségét bizonyítja.

Ez önmagában is megmutatja, milyen gyenge valójában

– mondta. Zelenszkij szerint ha a háború nem Ukrajnában folytatódna, Putyin katonái más célpontokat keresnének.

Mit gondolnak, hol harcolnának azok a milliónyi orosz katonák, akik most Ukrajnában vannak, ha nem itt?

– tette fel a kérdést. Zelenszkij szerint Oroszország nemcsak Ukrajnában, hanem más régiókban is katonai befolyást gyakorol, és ha nem állítják meg, tovább fog terjeszkedni.

Putyin kivonta csapatait Szíriából, Afrikából, a Kaukázusból, sőt, Moldova egyes részeiről is, hogy Ukrajnában harcoljanak

– mondta az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy ha a háború nem megfelelő feltételek mellett ér véget, Oroszország rengeteg harcedzett katonát fog visszakapni, akik csak a fosztogatáshoz és gyilkoláshoz értenek.

Ha a háború úgy ér véget, ahogyan Oroszország akarja, akkor hirtelen egy egész hadseregnyi olyan katona szabadul fel, akik semmi mást nem ismernek, csak a gyilkolást és a rablást

– figyelmeztetett. Zelenszkij egyértelművé tette, hogy a béke nem születhet néhány vezető zárt ajtós tárgyalásain, különösen nem akkor, ha Trump és Putyin egyedül döntené el a háború sorsát.

Ez a háború nem dőlhet el néhány vezető tárgyalóasztalánál. Nem dőlhet el Trump és Putyin között. Nem dőlhet el köztem és Putyin között. És nem dőlhet el itt, Münchenben sem, ha csak Putyin ül az asztalnál

– mondta. Zelenszkij szerint valódi béke csak akkor lehetséges, ha a nemzetközi közösség egységes nyomást gyakorol Oroszországra.

Együtt kell fellépnünk, hogy valódi békét teremtsünk

– zárta gondolatait.

