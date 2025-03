A magyarellenes Daniel Freund lehet a kieső USAID-pénzek uniós szintű pótlásának egyik központi figurája

A magyar nyilvánosságot alapjaiban rengette meg, amikor a közelmúltban napvilágot látott, hogy a nyugati világ legnagyobb korrupciós botrányának kirobbanása előtt nem sokkal, a hazánkkal szembeni uniós politikai boszorkányüldözés egyik kulcsfigurája, a német EP-képviselő, Daniel Freund bármiféle felhatalmazás nélkül, Washingtonban tárgyalt az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (United States Agency for International Development – USAID) a „magyarországi helyzetről és az amerikai támogatásról” – írta elemzésében a Tűzfalcsoport.

A szélsőségesen magyarellenes politikus által közzétett információkból azonban kiderül, hogy nem ez volt az első, és nem is az utolsó alkalom, amikor Freund a demokrata adminisztráció alatt az unión kívüli nagyhatalom képviselőivel, vagy közvetlenül az ügynökséghez kapcsolódó, azzal együttműködő szervezetekkel és képviselőikkel folytatott két vagy többoldalú egyeztetéseket, többek között a USAID-pénzek témájában.

2024. október 9-én – tehát még az amerikai elnökválasztás előtt – Freund „véleménycserére” fogadta Strasbourgban az Egyesült Államok EU képviseletét, hogy aztán nem egész három hét múlva már ő maga repüljön ki Washingtonba, ahol egy sor kétséges megbeszélést bonyolított le mindössze pár nap leforgása alatt.

A német politikus október 29-én találkozott a The German Marshall Fund of the United States (GMF) képviselőivel. A GMF-ről – amellett, hogy Soros György elképesztő összegekkel (csak 2023-ban közel 3 millió dollárral) finanszírozza – érdemes tudni, hogy ez a szervezet felelt a USAID Közép-Európa-programja (Central Europe Program – CEP) első fejezetének („civil szervezetek kapacitásfejlesztése”) megvalósításáért. A CEP előkészítésének részleteit pedig többek között az Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatala (Bureau of European and EurasianAffairs) irányította, amelyet az a Karen Donfried vezetett, aki 2014 és 2021 között a GMF-nek volt az elnöke.

Az egyeztetésen emellett – valószínűsíthető okokból – részt vett a German Marshall Fund uniós bejegyzett ága, a brüsszeli székhelyű The Transatlantic Foundation, valamint a USAID által támogatott, vele több projektben is együttműködő The International Foundation for Electoral Systems (IFES) nevű amerikai NGO is. Utóbbi szervezetet egyébként szintén pénzeli Soros Nyílt Társadalom Alapítványa (Open Society Foundations - OSF).

Még aznap megtörtént egy újabb „véleménycsere”, ezúttal az Egyesült Államok Külügyminisztériumával. Majd az „átláthatósággal és korrupcióellenes kérdésekkel kapcsolatos EU–USA álláspontokat” vitatták meg több, amerikai kötődésű NGO: így a USAID pénzekből is részesülő Transparency International; a Soros által finanszírozott Citizens for Responsibility and Ethics in Washington és a Human Rights First, végül, de nem utolsó sorban az OSF, a USAID és az Európai Bizottság által egyaránt támogatott Open Government Partnership (Nyílt Kormányzat Partnerség) részvételével.

Ami ez utóbbi szervezetet számszerűsítve illeti, a „nyílt kormányzás” megvalósításáért tevékenykedő globalista kezdeményezést csak a 2023–2026-os időszakban a USAID 3,25 millió dollárral, az Európai Bizottság 4,5 millió euróval, míg a Nyílt Társadalom Alapítványok 1,3 millió dollárral támogatta.

A botrány kitörése óta pedig még gyakoribbá váltak a USAID-hez köthető, az ügy révén kompromittálódott szervezetek és a baloldali EP-képviselő közötti kapcsolatfelvételek, ami egyértelműen azt jelzi, hogy az uniós liberális elit valóban komolyan dolgozik azon, hogy egy Brüsszel révén működtetett mechanizmuson keresztül próbálja meg pótolni a kieső amerikai forrásokat. Ebben a munkában a jelek szerint komoly szerep hárul a korrupciós gépezetbe láthatóan szervesen beágyazódott Freundra.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az „az eszmecsere a civil társadalmi kérdésekről és a USAID-ről” megnevezéssel szervezett megbeszélés, amelyet a zöldpárti képviselő néhány hete bonyolított le Strasbourgban a Norvég Alap képviselőivel, akik ugyebár – mi, magyarok tudhatjuk a legjobban – nem restek cselekedni, ha politikai célok, illetve szempontok mentén kell forrásokat bevonni és szétosztani.

De az elmúlt időszakban a Soros Györgyhöz hű német politikus heti rendszerességgel – sőt előfordult, hogy naponta több egyeztetést is lebonyolítva – találkozott további más, a USAID-botrányban érintett NGO-val.

Ezek során többek között „Magyarország és az Oroszország elleni szankciók” témájában a Helsinki Bizottság holland (!) szervezetével egyeztetett. Míg a Transparency International különböző entitásaival csak február 12. (vagyis pár nappal a korrupciós ügy kitörését követően) és március 4. között négy alkalommal is tárgyalást folytatott.

Minden jel arra utal tehát, hogy a hatalomhoz kényszeresen ragaszkodó, ám egyre inkább meggyengülő progresszív-liberális elit nem adja fel a harcot. Próbál alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, és alternatív megoldásokat keresni, hogy különböző eszközök révén – legyenek azok bármilyen antidemokratikusak vagy törvénytelenek is – megkerülje a nép akaratát, és megállítsa az egyre csak előretörő patrióta erőket.

Céljaik eléréséhez a közeljövőben minden eddiginél erősebb intervenciós törekvések várhatók a progresszív ideológiát elutasító országok szuverén ügyeibe és döntéseibe. Éppen ezért az erre való felkészülés és megelőző védekezés nélkülözhetetlen a nemzeti szuverenitás védelme érdekében.

Borítókép: Daniel Freund (Fotó: Stephanie Lecocq Forrás: MTI/EPA)