Donald Trump egy új, titokzatos fegyvert jelentett be

Az amerikai elnök az ovális irodában tartott beszédében bejelentette az Egyesült Államok új generációs vadászgép-programját, az F–47 névre keresztelt repülőgépet. Donald Trump szerint a lopakodó technológiával felszerelt gép forradalmi előrelépést jelent az amerikai légierőben, és messze felülmúlja a világ bármely más harci gépének képességeit.

Donald Trump részleteket is elárult a gépről.

Fotó: AFP

Az amerikai elnök szerint az új repülő egy igazi technológiai mérföldkő.

Az F–47 lesz a valaha épített legfejlettebb, legütőképesebb, leghalálosabb repülőgép

– jelentette ki Trump.

Egy kísérleti változata titokban már közel öt éve repül, és biztosak vagyunk benne, hogy messze túlszárnyalja bármely más nemzet képességeit.

Az elnök hozzátette, hogy a repülőgép a legmodernebb lopakodó technológiával van felszerelve, és úgy jellemezte:

gyakorlatilag láthatatlan, példátlan erejű, minden idők legerősebb vadászgépe a kategóriájában.

A bejelentés előtt több találgatás is napvilágot látott arról, hogy Trump és Pete Hegseth védelmi miniszter közös pénteki sajtótájékoztatóján fognak dönteni az NGAD (Next Generation Air Dominance) program fővállalkozójáról is, írta a Wall Street Journal.

Az NGAD célja, hogy a Lockheed Martin által gyártott F–22 Raptorokat leváltsa egy új, hatodik generációs repülőgéppel, amely képes együttműködni félautonóm drónokkal.

A Pentagonhoz közeli források szerint a program évtizedekre szóló, több száz milliárd dolláros fejlesztést jelenthet. Az új gép a 2030-as években állhat hadrendbe, és a világ legfejlettebb légierejének alapját képezheti. A Journal szerint a gépek akár több százmillió dollárba is kerülhetnek darabonként. Összehasonlításképp, a jelenlegi F–35-ösök darabonkénti ára körülbelül 80 millió dollár.

Az új fejlesztést egyesek személyes politikai gesztusnak is tekintik. Az F–47 elnevezés egyes értelmezések szerint nem véletlen, hiszen Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke.

A vadászgépprogram körül politikai viták is kialakultak. Elon Musk, a SpaceX és a Tesla vezetője, aki közismerten Trump szövetségese, korábban többször is bírálta a személyzettel működő harci gépeket, kijelentve:

elavultak a drónok korában.

A légierő szakértői ezzel szemben úgy vélik, hogy a személyzettel ellátott repülőgépek továbbra is kulcsfontosságúak maradnak:

A pilótás gépek elengedhetetlenek a jövő háborúiban, különösen akkor, ha képesek irányítani a velük együttműködő félautonóm drónokat

– idézett a WSJ egy vezető tisztet a légierőnél.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban 2025. március 21-én (Fotó: AFP)