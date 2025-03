Trump nyomást gyakorol Putyinra a tűzszünet érdekében

Donald Trump pénteken a Truth Social platformon tett közzé egy bejegyzést, amelyben az Ukrajnában zajló háború befejezését sürgette. A volt amerikai elnök kijelentette, hogy a csütörtöki amerikai–orosz tárgyalások „nagyon jók és eredményesek” voltak, és most reális lehetőség nyílt a konfliktus lezárására.

Trump Putyin tűzszüneti megállapodását sürgeti, figyelmeztetve, hogy az idő sürget, és a harcok folytatása elkerülhető tragédiához vezethet.

Fotó: AFP

Trump hangsúlyozta, hogy az idő sürget, mert „ezrek életéről van szó”, és ha a harcok folytatódnak, az csak további értelmetlen vérontást eredményez. Posztjában nyomatékosan kérte Putyint, hogy azonnal állapodjon meg a fegyvernyugvásról, és ezzel „előzze meg a katonák tömeges elpusztulását”.

A volt elnök bejegyzése külön kitért a Kurszk régióban kialakult helyzetre, ahol az ukrán csapatok jelentős visszavonulásra kényszerültek az elmúlt napokban. Az ukrán hadsereg még tavaly megpróbálta megtartani ezt a térséget, hogy később egy lehetséges tárgyalási pozíciót biztosítson magának. Azonban a harctéri fejlemények miatt az ukrán erők most egyre nehezebb helyzetbe kerültek, és Trump szerint teljes körbezárás fenyegeti őket.

Jelenleg több ezer ukrán katona van teljesen körbezárva az orosz hadsereg által, és rendkívül rossz és kiszolgáltatott helyzetben vannak

– írta Trump, utalva arra, hogy az egyetlen megoldás a harcok azonnali leállítása lenne.

Putyin és Trump közötti egyeztetés előkészítése zajlik

Noha Trump egyértelműen kifejezte álláspontját, a tárgyalások pontos részletei egyelőre nem nyilvánosak, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy Trump személyesen nem beszélt Putyinnal a témáról, de az amerikai delegáció képviseletében Steve Witkoff különmegbízott hosszú egyeztetést folytatott az orosz elnökkel Moszkvában, erről a Magyar Nemzet is beszámolt.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov megerősítette, hogy Putyin ezen a találkozón „fontos üzeneteket közvetített” Trump felé Witkoff közreműködésével, és hozzátette, hogy hamarosan egyeztetik a két vezető közötti telefonhívás időpontját.

Miközben az amerikai és orosz felek közötti kommunikáció intenzívebbé vált, a Fehér Ház továbbra is hangsúlyozza: a cél egy gyors és hatékony megoldás az orosz–ukrán háború lezárására. Trump korábban is világossá tette, hogy a konfliktus elhúzódása katasztrofális következményekkel járhat, és többször figyelmeztetett arra is, hogy egy eszkaláció akár a harmadik világháború kitöréséhez is vezethet.

Ha nem érünk el gyorsan tűzszünetet, akkor a helyzet teljesen irányíthatatlanná válhat

– mondta Trump egy korábbi nyilatkozatában, amelyben már akkor is sürgette a felek közötti megegyezést.

Megoszlanak a vélemények a katonai helyzetről

Bár Trump a Kurszk régióban zajló harcokat nevezte meg a tűzszünet legfőbb indokának, az ukrán vezetés eltérően értékeli a helyzetet. Kijev hivatalos álláspontja szerint az ukrán erők nem vonulnak vissza, hanem csupán „újraszervezik” védelmi állásaikat.

Az ukrán vezetés szerint a harctéri mozgások célja az, hogy előnyösebb, könnyebben védhető pozíciókat vegyenek fel.

Zelenszkij és a kijevi vezetés rendszeresen vitatja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos veszteségadatokat is. Miközben Trump korábban azt mondta, hogy „közel egymillió orosz katona halt meg és mintegy 700 ezer ukrán vesztette életét”, az ukrán elnök más számokat közölt a brit Piers Morgannek adott interjúban.

Körülbelül 350 ezer orosz vesztette életét, és további 600-700 ezren megsebesültek

– mondta Zelenszkij, majd hozzátette, hogy Ukrajna esetében „45 100 katona halt meg, míg a sebesültek száma 390 ezer körül van”.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)