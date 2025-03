Több száz millió eurót költ Ukrajna brüsszeli lobbizásra, de lobbiznak vagy politikusokat vesznek?

De rajtuk kívül van még 15 olyan ukrán lobbiszervezet is, amelyek 50 ezer eurónál több pénzt költenek el Brüsszelben. Önmagában a lobbizás egy jogilag jól körülhatárolt tevékenység, de ez sok esetben nem valódi lobbitevékenységet jelent, hanem politikusok lefizetését vagy megvásárlását. Brüsszel ebben pedig az élen jár, az elmúlt időszakban arab országok is vásároltak maguknak politikust (ilyen volt Eva Kaili ügye is), és nem kizárt az sem, hogy ukrán cégek azt a több milliárd forintot, amit brüsszeli lobbi címszó alatt számoltak el, azt valójában brüsszeli politikusok lefizetésére használták.

Kilencmillió euró egyetlen szervezettől

A LobbyFacts EU-s átláthatósági nyilvántartása szerint az ukrán szervezet, a FEU 2024-ben 9 millió eurót (körülbelül 3, 5 milliárd forintot) költött lobbizásra Brüsszelben. A szervezet 2023 márciusában regisztrált hivatalosan lobbicsoportként az EU-ban. Az ukrán szervezet lobbitevékenysége a következő célterületekre irányult:

• Az ukrán gazdaság beolvasztása az EU piacába: tehát azon dolgoznak, hogy minél több ukrán termék és szolgáltatás jusson be az uniós piacra.

• Az ipari politika és a szabályozás befolyásolása: a FEU segített kidolgozni a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM) egyes szabályait. Ez magyarul azt jelenti, hogy egy ukrán szervezet segített a brüsszeli bürokratáknak abban, hogy mi számít szennyezőnek és mi nem.

• A közlekedési szabályok liberalizálása: céljuk, hogy az ukrán fuvarozók szabadabban dolgozhassanak az EU-ban.

A FEU része a BusinessEurope nevű európai nagyvállalati szövetségnek, amelynek tagjai közvetlen hozzáféréssel bírnak az EU döntéshozóihoz. 2024-ben a FEU három magas szintű tárgyaláson vett részt az Európai Bizottsággal, ahol az ukrán ipar, a zöldátállás és az exporttámogatások voltak terítéken.

Nem meglepő módon az ukránok az elmúlt egy évben sikeresen lobbiztak Brüsszelben – a magyar és más európai termelők kárára

– hangsúlyozta elemzésében a Tűzfalcsoport. 2023-ban többek között elérték, hogy az ukrán ipari termékek fokozatosan megfeleljenek az EU előírásainak, így könnyebben bejuthassanak az uniós piacra. Emellett sikerült olyan szabályozásokat kidolgozniuk az EU-val való együttműködésben, amelyek kifejezetten kedveznek az ukrán ipari és mezőgazdasági vállalkozásoknak. Sőt az ukrán lobbisták brüsszelben azt is elérték, hogy az ukrán exportőrök számára vámügyi és adminisztratív könnyítéseket biztosítson az EU.

Ezek az intézkedések egyértelműen Ukrajna gazdasági érdekeit szolgálják, miközben európai versenytársaik számára kedvezőtlen piaci feltételeket teremthetnek.

Mennyit költenek más ukrán szervezetek lobbizásra?

A FEU mellett több más ukrán szervezet is aktívan lobbizik Brüsszelben. Össze is gyűjtöttük a 15 legnagyobb ukrán lobbiszervezet 2024-es lobbiköltségét.

📌 Több százmillió eurót költ Ukrajna brüsszeli lobbizásra, de lobbiznak vagy politikusokat vesznek?



A táblázatból jól látszik, hogy például az ukrán Naftogaz lobbistái lényegében hazajárnak Brüsszelbe, hiszen összesen 22 alkalommal találkoztak Ursula von der Leyen munkatársaival.

Ezen súlyos összegek láttán felmerül a kérdés, hogy a brüsszeli bürokraták vajon kinek az érdekeit is szolgálják? Az ukrán ipar gazdasági támogatásai sokszor az európai termelők rovására mennek, miközben Brüsszelben döntéshozók tömege áll sorba, hogy Ukrajna gazdasági befolyását növelje az EU-n belül.

Vajon ez az európai ipar érdeke is, vagy inkább egy politikai projekt, amelyet a lobbisták Brüsszelen sikeresen átvernek?

– teszi fel a kérdést a Tűzfalcsoport.

A brüsszeli lobbistákat már régóta kritika éri az átláthatóság hiánya és a demokratikus kontroll megkerülése miatt. Egyes vélemények szerint a nagyvállalati és nemzetközi lobbiszervezetek döntő befolyást gyakorolnak az EU jogalkotására anélkül, hogy az európai állampolgárok valódi beleszólással bírnának. Az ukrán lobbisták különösen érzékeny területet képviselnek, hiszen az EU-tagállamok vállalkozásainak érdekeivel is ütközhetnek.

Borítókép: Európai és ukrán zászlók a brüsszeli Altiero-Spinelli épület, az Európai Parlament előtt (Fotó: AFP)