Trump beváltotta az ígéretét

Donald Trump amerikai elnök még februárban adta ki azt a rendeletét, amellyel megtiltotta a transznemű sportolók részvételét a lányok és nők sporteseményein. Azon államok számára, amelyek nem hajlandók végrehajtani a rendelkezést, a szövetségi támogatások megvonását helyezte kilátásba, most pedig Maine állam tekintetében be is váltotta az ígéretét – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Maine állam demokrata kormányzója, Janet Mills nem tett eleget Trump rendeletének (Fotó: Getty Images/AFP)

Ahhoz, hogy Maine hozzájusson a szövetségi mezőgazdasági támogatáshoz, előbb végre kell hajtania Trump rendeletét – szögezte le Brooke Rollins amerikai mezőgazdasági miniszter.

A Trump-kormányzat emellett a Biden-kormányzat által Maine oktatási minisztériumának nyújtott támogatásokat is felülvizsgálja, ugyanis sok közülük „pazarlónak, feleslegesnek vagy más módon a Trump-kormányzat prioritásaival ellentétesnek tűnik”. Az állam oktatási minisztériuma április 11-ig kapott haladékot a helyzet orvoslására, mielőtt az ügy az igazságügyi minisztérium elé kerülne.

Az Amerikai Szülők Koalíciója által megkérdezett mintegy hatszáz regisztrált maine-i szavazó 63 százaléka szerint az iskolai sportolásban való részvételnek a biológiai nemen kellene alapulnia, és 66 százalékuk egyetértett azzal, hogy csak a biológiai nőkre szabad korlátozni a női sportokat.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)