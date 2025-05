Szijjártó Péter nyitja meg a CPAC Hungary második napját

Kedves barátaim! Az elmúlt esztendőkben meg kellett védeni magunkat, a biztonságunkat és az identitásunkat is az illegális migrációtól. Az mégiscsak abszurd, hogy azok, akik a demokrácia bajnokainak állítják be magukat. Azok, akiknek a kedvenc, unalomig ismételt kifejezése a jogállamiság vagy rule of law. Ők azok, akik semmibe veszik a nemzetközi jogot.