Trump Szaúd-Arábiában gazdasági kérdésekről tárgyal a trónörökössel

Katar és az Egyesült Arab Emírségek jelenleg stabilabb helyzetben vannak új beruházási alapok előteremtésére, de mindhárom állam célja az, hogy befolyásukat és gazdasági erejüket Trump támogatásának elnyerésére használják – véli Dina Esfandiary geopolitikai elemző.

Technológiai áttörés: csipmegállapodás készül

A tárgyalások egyik konkrét eredménye lehet, hogy az Egyesült Államok engedélyt ad Szaúd-Arábiának fejlett félvezetők – például Nvidia- és AMD-chipek – vásárlására, amelynek révén növelhetik a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok kapacitását a térségben.

Ez a megállapodás érzékeny kérdés, mivel egyes amerikai tisztviselők aggódnak a szaúdi–kínai technológiai kapcsolatok miatt.

A szaúdi trónörökös és Donald Trump közös ebédjén részt vesz több ismert amerikai vállalatvezető is, köztük Larry Fink (BlackRock) és Reid Hoffman (LinkedIn) – akik korábban Joe Bident támogatták. A meghívottak között volt Andy Jassy, az Amazon vezérigazgatója is, aki néhány hete még az elnök tarifapolitikájának kereszttüzében állt. Továbbá John Elkann, a Stellantis autógyártó elnöke is hosszasan tárgyalt Trumppal és Mohammed bin Szalmán herceggel.