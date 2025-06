Orbán Viktor szerint a lengyel választások csak a kezdet

Orbán Viktor is a lengyel választások tétjéről beszélt a közösségi oldalán közzétett videóban, amelyet még a szavazás előtt rögzítettek. A miniszterelnök a Facebookon közzétett rövid felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy előbb mindenki a saját országában kell győzzön.

Orbán Viktor szerint a lengyel választások győzelme csak a kezdet: jövőre Magyarországon, aztán Brüsszelben kell visszavenni az álmokat

– Tavaly itt álltam, és azt mondtam, Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. Megnyerte. Jövőre Magyarországon lesznek választások. Van-e több kérdés?

– mondta Orbán Viktor a videó elején. Ezt követően rátért a közelgő szavazásra:

– De most először, kedves barátaim, mindenkinek otthon kell nyernie. Vasárnap elnökválasztás Lengyelországban. A küldetés világos, a feladat nem bonyolult. Haza kell menni, mindenkinek meg kell nyernie a maga választását.

A lengyel választások tétjéről is szó esett

A miniszterelnök a győzelem fontosságát hangsúlyozta, és világos célokat vázolt fel a jobboldal számára.

– Csak győzni kell. A többi megy magától, mint a karikacsapás

– fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzáfűzte:

– Amerika után mi, európaiak is visszavesszük az álmainkat, és el fogjuk foglalni Brüsszelt.

A miniszterelnök korábban is jelezte támogatását Karol Nawrocki mellett, akit nemcsak a PiS, hanem Andrzej Duda leköszönő államfő és a Szolidaritás szakszervezet is támogatott. A jobboldali történész a szavazatok 50,89 százalékát szerezte meg, míg ellenfele, Rafal Trzaskowski 49,11 százalékot ért el. A magas, 71,63 százalékos részvétel mellett lezajlott második fordulóban Nawrocki győzelme egyértelmű jobboldali sikerként értékelhető. Ezzel a választási eredménnyel megerősödött a PiS által képviselt politikai irányvonal is.

