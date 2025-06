Tovább nő a migránsbandák körüli botrány Nagy-Britanniában

A brit kormány által közzétett új jelentés szerint a jelenleg is folyamatban lévő rendőrségi nyomozásokban szereplő, csoportosan elkövetett gyermekbántalmazási ügyek gyanúsítottjai között jelentős arányban találhatók migránsok és menedékkérők. A Louise Casey bárónő által vezetett vizsgálat ismét rávilágít arra a súlyos problémára, amelyet a politikai korrektség évek óta elfedett Nagy-Britanniában.

A migránsbandák ügyében a miniszterelnök is érintett (Fotó: AFP)

A brit baloldalig érnek a szálak

Mint arról már lapunk is beszámolt, a jelentés mind a hatalmon lévő baloldali Munkáspártnak, mind Keir Starmer miniszterelnöknek rendkívül kínos. A dokumentumokból kiderül, hogy a legtöbb ismert nemi erőszak és zaklatás baloldali irányítású városokhoz – Rotherham, Rochdale, Telford – köthető. A vizsgálat nemcsak az elmúlt évtizedek súlyos intézményi kudarcait tárhatja fel, hanem Keir Starmer személyes szerepét is, hiszen 2011-ben, az ügy kipattanásakor ő volt a Koronaügyészség vezetője. Munkáspárti képviselők, például Jess Phillips, korábban maguk is elismerték, hogy történtek eltussolások, mégis elutasították a teljes körű vizsgálat szükségességét.