Katasztrófa a Kamcsatkai-félszigeten: 8,8-es rengés után egy vulkán is kitört

A RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint a földrengést követően a térség legaktívabb vulkánja, a több mint 4700 méter magas Kljucsevszkaja Szopka is működésbe lépett. A geológusok szerint forró lávafolyam indult meg a hegy nyugati lejtőjén, amit robbanások és fényjelenségek kísértek. A vulkánból kitörő hamufelhő több tíz kilométeres magasságba is eljuthat, veszélyeztetve a légi közlekedést is.