Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 5.

Több súlyos támadás is történt mind Ukrajna, mind Oroszország területén szombaton az orosz–ukrán háborúban. Piacot, energetikai létesítményt és üzemanyagot szállító vasúti szerelvényt is ért találat a harcoló felek közlései szerint.

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban. „Öt ember – három nő és két férfi – meghalt, huszonketten megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve egy 72 éves férfi állapota válságos” – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője.

Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg – közölte a megyei rendőrség.

Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő kétszázhatvanat fogott el – számol be róla az MTI.

Az éjszaki légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öthónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú is volt.

A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba – közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.

Az ukrán állami Naftohaz energiavállalat szombati közlése szerint Oroszország támadta a közép-ukrajnai Poltava megyei létesítményeit, ami tűzesetet okozott.

Oroszország továbbra is célzott támadásokat hajt végre az olaj-, gáz- és energiainfrastruktúra ellen

– áll a vállalat közösségi médiában közzétett nyilatkozatában, amelyben emlékeztettek: az év eleje óta Oroszország több mint negyven alkalommal támadta a Naftohaz-csoport létesítményeit.

Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Taganrog városát, egy ember meghalt, négy másik megsérült – közölte szombaton Jurij Szljuszar, a rosztovi régió kormányzója a Telegram-csatornáján.

Az áldozatok súlyos sérüléseket szenvedtek, hárman életveszélyes állapotban vannak

– írta a kormányzó, hozzátéve, hogy a csapásban kereskedelmi létesítmények is megrongálódtak.