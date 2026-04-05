Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

ukrajnaorosz-ukrán háborúoroszország

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 5.

Ukrajnában piacot és energetikai létesítményt, Oroszországban logisztikai bázist és hajót is ért légicsapás az elmúlt 24 órában. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 04. 05. 6:29
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több súlyos támadás is történt mind Ukrajna, mind Oroszország területén szombaton az orosz–ukrán háborúban. Piacot, energetikai létesítményt és üzemanyagot szállító vasúti szerelvényt is ért találat a harcoló felek közlései szerint.

Újabb súlyos károkat okozott az orosz–ukrán háború (Illusztráció, forrás: AFP)

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és huszonketten megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban. „Öt ember – három nő és két férfi – meghalt, huszonketten megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve egy 72 éves férfi állapota válságos” – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője.

Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg – közölte a megyei rendőrség.

Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő kétszázhatvanat fogott el – számol be róla az MTI.

Az éjszaki légitámadásokban tizennégyen sebesültek meg, közülük tizenegyen az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öthónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú is volt.

A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba – közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.

Az ukrán állami Naftohaz energiavállalat szombati közlése szerint Oroszország támadta a közép-ukrajnai Poltava megyei létesítményeit, ami tűzesetet okozott.

Oroszország továbbra is célzott támadásokat hajt végre az olaj-, gáz- és energiainfrastruktúra ellen

– áll a vállalat közösségi médiában közzétett nyilatkozatában, amelyben emlékeztettek: az év eleje óta Oroszország több mint negyven alkalommal támadta a Naftohaz-csoport létesítményeit.

Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Taganrog városát, egy ember meghalt, négy másik megsérült – közölte szombaton Jurij Szljuszar, a rosztovi régió kormányzója a Telegram-csatornáján.

Az áldozatok súlyos sérüléseket szenvedtek, hárman életveszélyes állapotban vannak

– írta a kormányzó, hozzátéve, hogy a csapásban kereskedelmi létesítmények is megrongálódtak.

Egy logisztikai cég raktárában tűz ütött ki, amelyet az emberek evakuálása után sikerült megfékezni – közölte.

A lezuhanó drónroncsok miatt egy külföldi zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó is megrongálódott a Taganrogi-öbölben – tette hozzá.

Legkevesebb három civil életét vesztette egy ukrán dróncsapásban az orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszk megyében – közölték szombaton az orosz hatóságok.

Leonyid Paszecsnyik, az orosz ellenőrzés alatti kelet-ukrajnai „Luhanszki Népköztársaság” vezetője egy Telegram-bejegyzésben közölte, hogy az ukrán fegyveres erők lakóépületeket támadtak meg Mihajlivka faluban, mintegy 45 kilométerre a frontvonaltól.

Helyi jelentések szerint dróncsapások érték a megye más körzeteit is, és a vasúti infrastruktúrában is károkat okoztak.

Az ukrán vezérkar megerősítette, hogy Luhanszk megyében dróncsapásokat mértek több, az orosz hadsereg számára üzemanyagot szállító vasúti szerelvényre.

Harci események a Harkiv térségében

A Harkiv megyei Dvoricsna térségében az Ukrán Fegyveres Erők Szárazföldi Erőinek 129. külön nehéz gépesített dandárjához tartozó egységek egy ellenséges nehéz lángszóró rendszert találtak el. A közlés szerint a célpont egy Szolncepjok típusú rendszer volt, amely a találat következtében felrobbant.

Az Ukrinform szerint a belgorodi irányban és a Harkiv megye határvidékén az „Achilles” pilóta nélküli rendszerek egy brigádjának kezelői több orosz fegyvert is eltaláltak, köztük TOS–1A „Szolncepjok” típusú nehéz lángszóró rendszereket és 2Sz3 „Akacija” önjáró lövegeket.

Dróntámadás Odesszában

Az Ukrinform beszámolója szerint Odessza egyik kerületében tűz keletkezett egy orosz dróntámadás következtében, és sérültek is vannak.

Az odesszai katonai közigazgatás vezetője Szerhij Liszak jelentése szerint a támadás során autók, valamint egy lakóépület erkélye gyulladt ki.

Az előzetes adatok alapján két ember megsérült.

Korábban az ukrán fegyveres erők Légierője jelezte, hogy a Fekete-tenger felől pilóta nélküli repülőgépek tartanak Odessza irányába, és a városban légiriadót rendeltek el.

Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.