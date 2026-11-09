Irán állhat az áruházak hűtőit ért kibertámadások mögött – nem ez lenne az első hasonló akciójuk

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Francia tisztviselők hétfőn az iráni Forradalmi Gárdát vádolták meg a múlt hónapban Franciaország-szerte kereskedelmi hűtőszekrényeket és fagyasztókat kiváltó kibertámadásokért, és kijelentették, hogy azok következményekkel járnak majd Irán számára. Irán még nem reagált a vádakra.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 09. 19:59
Irán állhat az áruházak hűtőit ért kibertámadások mögött – nem ez lenne az első hasonló akciójuk
Illusztráció Fotó: ANTOINE BOUREAU Forrás: Hans Lucas

Egy héttel ezelőtt egyébként hét európai országban ért kibertámadás szupermarketeket, akkor is minden alkalommal a hűtőtermeket melegítették fel, amelynek eredményeként rengeteg ételt kényszerültek kidobni. Belgiumban, Luxemburgban, Svédországban, Írországban, Hollandiában, Észtországban és Finnországban jegyeztek fel kibertámadásokat.

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