Újabb kibertámadás: Ismét több tonna élelmiszer romlott meg a meghekkelt hűtőtermekben
Hét európai országban ért kibertámadás szupermarketeket, minden alkalommal a hűtőtermeket melegítették fel, amelynek eredményeként rengeteg ételt kényszerültek kidobni. A módszert egy hónapja már megszenvedte Franciaország is. A kibertámadás akkor is súlyos károkat okozott.
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