Hátba szúrták a munkáját végző rendőrt Brüsszelben + videó

Meghökkentő felvételt tett közzé hétfőre virradóra a belga SLFP rendőrszakszervezet: a múlt pénteken készített videófelvételen látható, ahogy Brüsszel egyik multikulturális negyedében üldöznek valakit az egyenruhások, akiknek útját a bámészkodó migránsok kiabálással és füttyel kísérik. Az SLFP a Twitteren azt írta a felvétel mellé: szinte ellehetetlenült a gyanúsított letartóztatása, az egyik járőrt pedig késsel szúrták hátba, miközben a munkáját végezte. A férfi golyóálló mellényt viselt, így nem esett nagyobb baja. Egy másik járőr szintén megsérült az akció közben.

A belga rendőrök a videóval próbálták szemléltetni, hogy milyen embert próbáló körülmények között kell biztosítaniuk a közrend fenntartását Brüsszelben.

Hier soir (15.08.2020), une patrouille de police á Schaerbeek a de nouveau rendu impossible l’arrestation d’un suspect. Lors de l’arrestation, un collègue a été poignardé dans le dos du gilet pare-balles d’un passant… pic.twitter.com/TLPMs9WAcD — SLFP POLICE (@SLFPPOLICE) August 16, 2020

Harminc éve, hogy megvannak ezek a problémák!

A szakszervezet még a pár hónapja a szintén brüsszeli Anderlechtben történt zavargásokat követően tett ígéretet rá, hogy ezentúl megoszt majd hasonló felvételeket a közvéleménnyel. Vincent Houssin, az SLFP alelnöke a belga sajtónak kommentálta is a péntek éjjel, a népes marokkói és török közösséggel rendelkező Schaerbeekben történteket. – A kollégáimat több tucat ember vette körbe. Ez nem egy egyszerű incidens volt – mondta a flamand De Standaard napilap hasábjain a szakember, azt követelve, hogy a szövetségi kormány részesítse megfelelő védelemben az egyenruhásokat. – Harminc éve már, hogy megvannak ezek a problémák. […] A politikusoknak ideje nyíltan beszélniük, mert nagyon is jól tudják, hogy mi folyik itt – mondta Houssin, aki szerint most már arra is van példa, hogy tizenegy-tizenkét éves gyerekek is tagjai a bűnbandáknak.

A pénteken letartóztatott 17 éves fiúról közben kiderült, hogy egyike annak a több tucat huligánnak, akik alig két hete Blankenbergében, a belga tengerparti városban robbantottak ki tömegverekedést. Abban az incidensben is legalább kilenc rendőr sérült meg. A zömében észak-afrikai származású fiatalok ittasak voltak, zavarták a fürdőzőket, majd rátámadtak a kiérkező járőrökre.

A belga kormány részéről egyelőre nem kommentálták a frissen napvilágot látott felvételt, sem a szakszervezeti vezető szavait.