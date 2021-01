EU-s zöld jelzést kapott a Moderna oltóanyaga

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) uniós forgalmazásra ajánlotta szerdán az amerikai Moderna által kifejlesztett, az új típusú koronavírus elleni oltóanyagot. Erről maga az EMA számolt be Twitter fiókján.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021