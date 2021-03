Orbán Webernek: A Fidesz távozik a néppártból

– írta Orbán Viktor miniszterelnök abban a lapunkhoz is eljuttatott levélben, amit Manfred Webernek, az Európai Néppárt frakcióvezetőjének címzett azt követően, hogy a frakció ma délelőtt megszavazta alapszabályzatának módosítását, ami gyakorlatilag előirányozná a kormánypárti delegáció felfüggesztéséről szóló voksolás kiírását.

@EPPGroup approve its new Rules of Procedure by 148 votes in favour, 28 against and 4 abstentions

A magyar kormányfő a levelében azt írta:

„Az Európai Unióban naponta több ezer ember veszti el az életét. Az Európai Néppárt parlamenti frakciója mégis azzal van elfoglalva, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselőinek mozgásterét korlátozza. Miután ma a Néppárt elfogadta az alapszabályzatának módosítását, úgy döntöttünk, hogy pontot teszünk a viták végére és kilépünk az EPP képviselőcsoportjából.

– írta Novák Katalin tárca nélküli miniszter az üggyel kapcsolatban.

Ezzel egy időben Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke szintén levelet írt Manfred Webernek, hogy tájékoztassa őt arról:

Head of @FideszEP @dajcstomi & President Kinga Gál informed @ManfredWeber that the 12 #Fidesz MEPs leave @EPPGroup. It's unacceptable that while #pandemic kills #EU citizens @EPPGroup is trying to deprive democratically elected #MEPs from their rightshttps://t.co/UyLVKYOE4q

