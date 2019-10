Politikai lincselés az EP-ben Trócsányi László ellen

Várhelyi Olivér, az Európai Unió magyar nagykövete az új biztosjelölt

Elrajtoltak tegnap a biztosi meghallgatások az Európai Parlamentben, de Magyarország és Románia esetében egyelőre várnunk kell a jelöltek szereplésére. A jogi szakbizottság tegnap ugyanis az unió történetében példátlan módon, másodszorra is kimondta Trócsányi László és Rovana Plumb alkalmatlanságát. Jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a volt igazságügyi miniszter helyett Várhelyi Olivér, az unióhoz akkreditált magyar nagykövet kerül az Ursula von der Leyen vezette testületbe.

Várhelyi Olivér, az Európai Unió magyar nagykövete (kis képünkön) váltja Trócsányi Lászlót biztosjelöltként – erősítették meg tegnap uniós források. Lapunknak Ursula von der Leyen szóvivője pedig elárulta: az elnök asszony még délután beszélt Orbán Viktorral telefonon, és új bizottsági tag jelölését kérte a miniszterelnöktől.

Jens Flosdorff szerint az Európai Bizottság elnöke azt is a kormányfő figyelmébe ajánlotta, hogy a jelenleg már zajló biztosi meghallgatások miatt minél gyorsabban elő kell állni egy új névvel.

– A biztosjelöltnek természetesen az egész folyamaton át kell esnie, és az Európai Parlament (EP) jogi szakbizottságnak is rá kell bólintania a személyre – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: magától értetődő feltétel az is, hogy a jelölt alkalmas legyen a bővítési és szomszédságpolitikai portfólió vezetésére. Információink szerint a magyar biztosaspiránst legkorábban jövő héten hallgathatja majd meg az EP külügyi bizottsága.

Várhelyi Olivér neve azután került bele a kalapba, hogy tegnap a jogi szakbizottság (JURI) fenntartotta véleményét, és ismét összeférhetetlenségről döntött Trócsányi László magyar biztosjelölt, illetve a román Rovana Plumb érdekeltségei miatt.

A volt igazságügyi minisztert zárt ajtók mögött zajló ülésen, tizenkettő szavazat és kilenc ellenszavazat mellett bélyegezték alkalmatlannak a biztosi tisztségre. Ugyanez a voksolás gyakorlatilag már a múlt csütörtökön is lezajlott: akkor maga Trócsányi László is megjelent a testület előtt, hogy válaszoljon a JURI kérdéseire.

A szakbizottság alig egy hete mégis kimondta, hogy kifogásolja a jelölt oroszországi kapcsolatait, a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda tevékenységében való részvételét, az iroda társtulajdonosának személyi tanácsadóvá való kinevezését, illetve a Trócsányi igazságügyi minisztersége alatt, a Paks II atomerőmű kapcsán kötött, 2018-as szerződést. Időközben kiderült az is, hogy a Demokratikus Koalíció EP-képviselői négyoldalas levélben, ugyanezekkel a vádakkal kampányoltak a JURI-tagoknál Trócsányi ellen.

A tegnapi ülésre az egykori miniszter új információkkal szolgált – sőt a napokban a Nagy és Trócsányi-iroda is részletes magyarázattal állt elő –, ám a jogi bizottság második alkalommal is hajthatatlan volt, és leszavazta hazánk jelöltjét. Egy ideig a hétfői rendkívüli egyeztetés léte is kockán forgott, mert egyes tagok sérelmezték, hogy ismét tárgyalniuk kell a témában.

A múlt csütörtöki szavazást követően az Európai Parlament elnöke ugyanis nem tartotta elég konkrétnak a JURI által megfogalmazott levelet, amely Trócsányi esetében azt mondta ki: a szakbizottság szerint a magyar politikus nem alkalmas a bővítési és szomszédságpolitikai portfólió vezetésére.

– Nem lehet feloldani az összeférhetetlenséget, mindketten képtelenek ellátni a biztosi funkciót – szögezte le a tegnapi ülést követően újságíróknak az EP szélsőbaloldali frakciójához tartozó Manon Aubry, aki nem rejtette véka alá nemtetszését, amiért újra szavazni kellett. Az egész folyamat problémás – mondta, azt firtatva: gyakorlatilag kényszerítették őket a második voksolásra.

A teljes képhez tartozik, hogy a folyamat valóban hemzsegett a jogértelmezési problémáktól, Trócsányi és Plumb pedig elsőkként estek áldozatul az etikai vizsgálatnak. – Ez egy durva és gyáva akció volt a bizottság baloldali tagjainak a részéről – mondta Szájer József fideszes EP-képviselő, aki szerint a szakbizottság által az ülés eredményeként kiállított levélnek gyakorlatilag minden pontja cáfolható.

Politikai lincselést folytattak Trócsányi László ellen, mert megvédte a magyar polgárokat a tömeges illegális migrációtól, és mert igazságügyi miniszterként ő volt a jogi határvédelem létrehozója – jelentette ki tegnap a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A képviselőcsoport MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette, újabb durva és gyáva politikai akciót hajtottak végre a bevándorláspárti erők, amikor az Európai Parlament jogi bizottságának tegnapi ülésén úgy döntöttek, továbbra is megtorpedózzák Trócsányi László magyar biztosjelölt kinevezését.

„A bevándorláspárti politikusok sunyi módon egy összeférhetetlenségi eljárás mögé bújtak, ráadásul egy érdemi vita nélküli, zárt ülésen, egyértelműen hazug állításokat megfogalmazva döntöttek Trócsányi László jelöltségéről” – írták.

A diplomáciai és akadémiai körökben is elismert Trócsányi tegnap közleményében úgy fogalmazott: a történtek nemcsak a jogászt és gondolkodót sértik durván, hanem az egyént, magát az embert is.

– A hivatkozott döntés valójában hazugságok, kontextusból helytelenül kiemelt és tendenciózusan talált tények összetákolt gyűjteménye – írta, hozzátéve: amikor a jogászt sérelem éri, nincs más választása, minthogy megfontolja, hogy az igazát az illetékes bíróság előtt védje meg.

Egyelőre nem világos, hogy az exminiszter melyik fórumon kívánja megtámadni a döntést, de már a JURI első, szerinte teljesen politikailag motivált döntése után is jogi lépéseket ígért.