A jövő táncos sztárjai Magyarországon + videó

Minden fiatal táncos arról álmodik, hogy elismert művészként a világ legprominensebb színházaiban táncolhasson nézők ezreinek rajongásától és szeretetétől övezve. Ehhez az álomhoz kerülhetnek közelebb azok az ifjú táncművészek, akiket Hollandia hivatásos és egyben legjelentősebb balett-társulata, a Holland Nemzeti Balett beválaszt a tehetségkutató programjába.

Évről-évre több száz növendék jelentkezik, hogy felvételt nyerhessen a 12-14 fős Junior Company-be. Évente 6 ifjú tehetség repül ki a Junior Company-ból és a magas számú jelentkezők közül általában 6 új fiatal nyeri el a lehetőséget, hogy Junior Társulat tagjaként megkezdhesse a nemzetközi karrierje építését. A Junior Társulat 2013-as alapítása ugródeszkát teremtett a fiatal táncosok számára ahhoz, hogy a Holland Nemzeti Balettakadémiáról a Holland Nemzeti Balett Társulatába bekerülhessenek.

Jelenleg tizennégy táncos dolgozik a Junior Társulatban Ernst Meisner művészeti koordinátor vezetésével.

Bimbózó tehetségüket most a Shooting Stars című produkcióban csodálhatjuk meg, ahol a jövő sztárjai például a világhírű koreográfus, Hans van Manen színpompás darabjában, valamint feltörekvő alkotók nem kevesebb, mint négy világpremierjében mutatják be lenyűgöző, frissen csiszolt képességeiket.

Hans van Manen alkotása, az In the Future a színek és testek fenséges játékát mutatja be lüktető, jazz- jellegű zenekísérettel. A Bloom Milena Sidorova fiatal alkotó új műve, amelynek témája a fontos átmenet, amikor egy fiatal felnőtt kialakítja saját identitását. Marta Reig Torres spanyol koreográfus alkotása, a Sublimeness of NoBody a testre összpontosít, az emberlét lényegét tárja fel, és arra a kérdésre keres választ, hogyan köt ez össze minket, embereket egymással. A 19 éves Zoë Greten koreográfiája, az If only I knew the right way, egy másik kérdést tesz fel: amikor döntést hozunk, mennyire vezetnek bennünket mások tévútra? Végül Peter Leung koreográfus Pas de Deux című koreográfiája lesz látható.

A június 11. szombat 19.00 órai és június 12. vasárnap 11.00 órai előadásra jegyek a Nemzeti Táncszínház honlapján kaphatók.

Borítókép: jelenet az előadásból (Fotó: Altin Kaftira)