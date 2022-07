Elhunyt Stefan Soltész karmester

Richard Strauss A hallgatag asszony című előadása alatt rosszul lett és összeesett a színpadon pénteken este a Müncheni Nemzeti Színházban Stefan Soltész karmester. A 74 éves, magyar származású Stefan Soltész életét később nem tudták megmenteni, nem sokkal később meghalt. A hírt a Bajor Állami Operaház jelentette be a Facebook-oldalán.

Nyíregyházán született 1949-ben. 1956-ban szüleivel Ausztriába került, itt végzett a Bécsi Zeneművészeti Főiskolán. Karmesteri pályáját a Theater an der Wienben kezdte 1971-ben, majd 1973 és 1983 között a Staatsoperben vezényelt. Grazban is dolgozott, a Salzburgi Ünnepi Játékokon pedig Karl Böhm, Herbert von Karajan és Christoph van Dohnányi asszisztense is volt. 1985-ig Hamburgban, majd a Deutsche Opernél volt állandó karmester. 1991-ben kinevezték a Flamand Opera igazgatójának 1997–2013-ig vezette zenei igazgatóként az Esseni Filharmonikus Zenekart, emellett az Aalto Theatre művészeti igazgatója is volt. 2012-ben a Braunschweigi Állami Zenekar (Staatsorchester Braunschweig) tiszteletbeli karmesternek nevezte ki. 2012-től szabadúszó volt, Európa-szerte számos helyszínen lépett fel. Különösen kedvelte a késő német romantikát Wagnerrel és Strauss-szal.

Richard Strauss Arabella című operáját vezényelte először a Magyar Állami Operaházban, de dirigálta többek közt A rózsalovag, az Elektra és legutóbb idén március-áprilisban Az árnyék nélküli asszony előadásait is. Mások mellett Aribert Reimann Learjének magyarországi premierje is a nevéhez fűződik, az elmúlt évadban pedig Mahler VIII. szimfóniáját és a Fidelio félig szcenírozott előadását is vezényelte az Eiffel Műhelyházban.

