Bravúros csavarral írt színmű jeleníti meg István király belső vívódásait

Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója nyilatkozta korábban, hogy Gyulán mindig fontosak voltak a történelmi tematikájú darabok, ahogyan a kortárs szerzők műveinek ősbemutatói is. Az István, az országépítő című darab ötvözi a kettőt.

Az István, az országépítő díszlete olyan, mintha Kós Károly regényének vázlatait látnánk megelevenedni. Fotó: Kiss Zoltán

István királyunk belső vívódásai

Kós Károly ábrázolásában nagyon közelről, emberi oldaláról ismerjük meg István királyt, aki csendes, szelíd ifjúból válik erőskezű uralkodóvá. Belátja, hogy az új társadalmi rend felépítése a régi világ elszánt és irgalmat nem ismerő védelmezői miatt nem mehet végbe súlyos életáldozatok nélkül. Ahogy Schöpflin Aladár megfogalmazta a regény kapcsán: „Azokat kell fegyverrel leigáznia, akikhez a szíve húz, azoknak az idegen lovagoknak fegyvereivel, akikkel érzelmileg nincs közössége.” Bár a mű középpontjában István király áll, a regény többi figuráját, a nőalakokat, a lázadó törzsfőket és az egész középkori magyar világot hitelesen ábrázolja a mű.

Szent István vívódását, fájdalmait, nehézségeit mély átéléssel, lenyűgözően jeleníti meg a darabban Czitor Attila.

A darab szerkezete a történelmi és mai szálak színpadi összevetésével izgalmas perspektívát nyit a közönség előtt.

Zalán Tibor beékelte jelenkori életünkbe az országalapítás nagy történelmi mítoszát. Tiszteletben tartja Kós Károly regényének történeti ívét, és ezt átvezeti a színpadra a drámai dialógusok, megszólalások és szituációk megteremtésével. A történelem felelevenítését azonban megtoldja egy keretjátékkal, amelyben egy újgazdag mai ember, a Mecénás (Horányi László) elrendeli a festőnek (Tege Antal) az országalapító történetének megjelenítését.

A festő által megfestett tabló kivetítése vezeti fel minden alkalommal az élő színpadi képet, ahol megelevenedik a történelmi jelenet. Közben láthatjuk, hogyan reagál a modern közönség, Mecénás és barátnője a múlt sokszor nehéz pillanataira. Szóhasználatuk és viselkedésük is hatalmas kontrasztot képez a történelmi tabló szereplőivel. A festő és a megrendelő viszonyában, magatartásukban is komoly változás áll be a darab végére. A színmű történelmi dráma a jelenkorral szembesítve: a múlt és a jelen ütköztetése teszi mind a darabot, mind a történelmi feldolgozást önmagán túlmutatóvá.

A darabot rendező Pataki András szerint hajlamosak vagyunk Istvánt szoborszerűen ábrázolni, pedig a fő kérdés az, hogy milyen a viszonyunk az István által ránk hagyományozott kultúrához, hogyan használjuk azt ki, nem fordulunk-e időnként abszurditásba.

A jelenetek közti váltást a látványvilág is követi. A két korszak között vizuális kontrasztokat alkalmaznak, hogy kiemeljék a múlt és a jelen közti párbeszédet, dilemmákat. A jelmez és a díszlet együttese tudatosan különbözteti meg a történelmi és a jelenkori színteret, miközben vizuálisan is áthallásokat képez. Vesztergombi Anikó jelmeztervező a karaktereket két korszak szerinti öltözetbe helyezi: a középkori történelmi figurákat korhűre emlékeztető, jellegzetes, de stilizált ruhákban jeleníti meg, míg a jelenkori kerettörténet figurái mai öltözetben jelennek meg. A díszlet alapvetően vázlatos, letisztult formavilágot követ: nem bonyolult historizáló tér, szinte olyan, mintha Kós Károly regényének vázlatait, skicceit látnánk megelevenedni.