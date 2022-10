A reménytelenségig lecsupaszítva

A táncelőadás két közreműködő, kortárs zeneszerzője a Kossuth-díjas Eötvös Péter és az Erkel Ferenc- és Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas Bella Máté. A produkció különlegessége, hogy a Harangozó-díjas Kulcsár Noémi mellett, két másik társulati tag – Safranka-Peti Zsófia és Wéninger Dalma is lehetőséget kap bemutatkozni koreográfusként.

Nem először dolgozom együtt sem Eötvös Péterrel, sem Bella Mátéval és mindig gondolkodtunk a további együttműködésben. Miután az Eötvös Péter megírta ezt az Alle vittime senza nome című rekviemet, elküldte nekem, hogy felajánlja balettnek, készítsek rá egy darabot

– mondta Kulcsár Noémi. Majd hozzátette, hogy a projekt előkészítése csúszott ugyan a pandémia miatt, de most végre be tudják mutatni október 24-én este.

– Koncepcióm szerint egy világhírű, érett zeneszerzőt társítottam egy régebben regnáló koreográfussal, és egy fiatalabb, feltörekvő zeneszerzőt pedig a fiatalabb koreográfusi ambíciókkal rendelkező táncosaimmal, tehát ha úgy tetszik ez valahol a régi és új találkozásaként is felfogható – mondta.

Egyfajta generációs találkozás jellemzi az estet, ami nálam a darabban is visszaköszön, hiszen az idősebb generáció nagy művészei is színpadra lépnek, többek között Lőrinc Katalin, Vati Tamás és Kalmár Attila – tette hozzá a koreográfus.



Az első felvonásban Bella Máté The Night’s Monologue című művére dolgoznak. A zenemű a Csongor és Tündéből ismert Éj monológját dolgozza fel, a két koreográfus monológokban és ezek mögött meghúzódó emberi sorsokban gondolkozik. Az est második részének zeneszerzője a világhírű Eötvös Péter. Az „Alle vittime senza nome” (A név nélküli áldozatoknak) című kortárs rekviemet a Földközi-tengeren elveszett lelkeknek gondolatán írta. Ezt az érdekes, túlvilági gondolatot Kulcsár Noémi adaptálja a tánc nyelvére. A Tellabor társulat másodízben nyúl Eötvös Péter-műhöz, első közös előadásukat 2014-ben mutatták be Tale címmel. A zeneszerző jelenleg Európa-szintű sikernek örvend, hiszen az Opernwelt magazin a Berlinben színre vitt, Sleepless című Eötvös Péter operát választotta 2022 legjobb ősbemutatójának.

– Nem lesz egy könnyű est se zeneileg, se koreográfiailag, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hangszeres kortárs zene – mint ahogy a kortárs tánc is – erősen rétegműfaj. Azok a kapaszkodók, amiket mostanában Kulcsár Noéminél megszokhattak, gondolok itt valami könnyed témára, vagy irodalmi feldolgozásra, azok most nem lesznek felkínált lehetőségek. Itt minden abszolút a zenéért és a zenéből van, tulajdonképpen egy témafeldolgozás egy szimfonikus balettben, vagy kortárs táncban

– hangsúlyozta a koreográfus.

Eötvös művében nem is drámaiság a legerősebb, hanem van benne valamilyen éteri lebegés, finomra hangolás, ami engem egyből megfogott. A lelkek tévelygéséről szól a darab, ezek a lelkek keresik az utat, hogy mikor mehetnek el nyugodtam. A köztes állapotot járjuk körül, amikor a test már nem él, de a lélek még nem talált kiutat – magyarázta Kulcsár Noémi.



Mint mondta, monológokban gondolkodnak. Megjelennek az emberi problémák, a démonok, így talán egyfajta menekülés vagy keresés összekötheti a kettő darabot. Kiemelte, hogy az első része az estének úgy, mint felkészítő a második részére, hiszen próbálják humorosan, groteszken megközelíteni a témát.

Borítókép: Requiem (Fotó: Andrea Merlo)