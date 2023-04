A The Sisters of Mercy ismét Budapesten

Manapság a Stranger Thingsnek és számos sorozatnak és filmnek köszönhetően szinte mindenhonnan a nyolcvanas évek zenei világának a nosztalgiája árad, a korszaknak pedig kevés karakteresebb képviselője akad, mint a The Sister Of Mercy. Az azóta kultikussá vált zenekar 1980-as megalakításakor Andrew Eldrich frontember és az 1985-kor kiszállt gitáros, Gary Marx egyáltalán nem szövögetett világmegváltó álmokat, csupán szerették volna, hogy az ő zenéjük szóljon a rádióban. Nevüket Leonard Cohen Sisters of Mercy című dalából kölcsönözték, mert ahogy ők mondták, a Captains of Industry (Az iparág kapitányai) név – miként korábban magukat becézték – nem lett volna annyira vicces.

A leedsi zenekar végül Craig Adams basszusgitárossal és Ben Gunn gitárossal vált teljessé, Eldrich pedig a dobokat teljesen a mikrofonra cserélte. Így került a képbe a Doktor Avalanche-nek nevezett dobgép, a frontember mára egyetlen állandó zenésztársa.

A csapat első nagylemeze 1985-ben jelent meg First and Last and Always címmel, rögtön turnéra is indultak vele, amely olyan hevesre sikeredett, hogy végül mindenki otthagyta az énekest.

Először a The Sisterhood néven igyekeztek tovább vinni a The Sisters of Mercy számokat, majd egy jogi csavar folytán Eldrich ellehetetlenítette a Sisterhood név használatát, a többiek pedig megalakították végül a The Missiont. A többi már történelem: a The Mission fényes sikereket ért el, míg Eldrich 1987-ben a Floodland című második albummal bizonyította dalszerzői tehetségét – és vitte tovább a The Sisters of Mercy örökségét –, ahol a gitárok helyett immáron a billentyűk kerültek előtérbe.

A The Sisters of Mercy harmadik és egyben utolsó albuma 1990-ben jelent meg Vision Thing címmel, ám ez közel sem jelenti a zenekar végét. Eldrich és a dobgépe, Doktor Avalanche, valamit az állandóan változó legénysége negyven év után is aktív a színpadokon, sőt noha felvételeken nem érhető el egy sem, időnként élőben új dalokkal is megörvendeztetik a közönséget. Koncertjeik intenzívek, baljósak és elsöprő erejűek, ezt legutóbb 2017-ben az A38 hajón bizonyították, a fellépésről sajnos csak amatőr videók maradtak fent:

Október 11-én azonban ismét átadhatjuk magunkat az irgalmas nővéreknek a Dürer Kertben.

Borítókép: A Sisters of Mercy egy 2019-es németországi fellépésen (Fotó: Sven Mandel)