Különleges zenei kínálat a jubileumi VéNégy Fesztiválon

A fesztivál nyitónapján lép fel az Amy Winehouse inspirálta soul díva, a bársonyos hangú holland énekesnő, Sharon Kovacs, aki Child Of Sin című új albumával érkezik, amelynek címadó dalához még a Rammstein énekesét, Till Lindemannt is sikerült elcsábítania egy duett erejéig. Zenei műfaját leginkább a soul stílusba szereti sorolni, különösen, mert minden dala szívből és lélekből szólal meg. Legnagyobb inspirációi Etta James, Nina Simone és Amy Winehouse.

A fesztivál első napján lép fel a soul díva, Sharon Kovacs. Fotó: venegyfesztival.hu

A VéNégy Fesztivál a zenei ínyenceknek is vonzó lehet

Szintén Hollandiát képviseli a Glastonbury, valamint a Coachella fesztiválokat is megjárt Kraak & Smaak, akik a funk, a hiphop és a soul egyedi ötvözetét hozzák el Nagymarosra. Június 22-én lép színpadra a Kill The Dandies! A cseh zenekar Prágából érkezik. A David Lynch-filmek világa, a The Velvet Underground nyersesége, valamint Lee Hazlewood balladái inspirálta formáció ötvözi a pszichedeliát, a soult, az 1970-es évek diszkóját és a posztpunkot. Szintén a nyitónapon lép fel a Cari Cari. Az osztrák duót Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck alkotja. Elsősorban indie rockot játszanak, de szabadon merítenek a különböző zenei stílusok közül. Új albumuk egy vízió arról, hogy milyennek is kellene lennie a világnak. A Cari Carihoz hasonlóan a lengyel énekesnő, Ina West is bátran kísérletezik a különböző zenei stílusokkal. Transz-, absztrakt- és dance popot játszik a modern lengyel folk és a jazz elemeivel keverve. Koncertjein klasszikus hangszereket, dobokat, szintetizátorokat, hegedűt, basszusgitárt kombinál táncos részekkel és nyers vokális harmóniákkal. A V4-es zenekarok sorát a Kristin Lash és Jakob Grey alkotta formáció, a szlovák Lash & Grey zárja. A jazzt és soult ötvöző duó viharos gyorsasággal hódította meg a legnevesebb nemzetközi színpadokat. Ahogy leszáll az éj, az elektronikus zene és a keményebb ütemek veszik át a stafétát, június ­24-én a technoszcéna egyik leg­izgalmasabb figurája, a jordán dj, Badaro érkezik a VéNégy-partra.