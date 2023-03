Parádés színházi repertoárral érkezik a VéNégy Fesztivál

A VéNégy fesztivál és színházi találkozó minden évben izgalmas kortárs előadásokat mutat be a cseh, lengyel és szlovák színházi életből. Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató immáron 10 éve álmodta meg a nemzetközi színházi találkozót. A jubileum alkalmából, valamint a 10. Színházi olimpia részeként minden eddiginél színvonalasabb produkciókat láthat a közönség június 22. és 25. között Nagymaroson. A Feledi János–Oláh Dezső Vibratone Quartet: Esszencia című előadás a modern jazz és a modern tánc fúziója, tisztelgés a 20. század meghatározó zenei nagysága, Bartók Béla előtt. Az Esszencia a bartóki szellemiséget mutatja be, az Oláh Dezső Quartet előadásában élőben csendül fel a tizenöt magyar parasztdal ütőhangszerre, bőgőre és zongorára készített adaptációjában. Közreműködnek a Feledi Project táncművészei, valamint Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész. Másnap a 10. Színházi olimpia programjának keretében az Olomouci Morva Színház Vérnász című produkciója lesz látható. Alena Pesková koreográfus, rendező szürreális táncelőadása F. G. Lorca ismert művének feldolgozása. Lorca prózában és versben írt szavai ezúttal a mozdulatok, a zene, a színek és az árnyékok által kelnek életre.

A Vérnász című előadás az Olomouci Morva Színház előadásában látható (Fotó: Hrubá Tereza)

A világhírű lengyel társulat, a Song of the Goat visszatér a VéNégy színpadára, a színházi olimpia részeként ezúttal egy különleges rockoperát hoznak. Szophoklész: Antigonéját a zene, a szavak, a kortárs tánc és a mozgás eszközeivel értelmezik újra Grzegorz Bral rendezésében. Az ókori görög költészet ritmusa középkori üstökön szólal meg, maszkulin energiák lengik be a színpadot, könyörtelen és hangos elemek kíséretében. A zárónapon a Kassai Állami Színház unikális táncszínházi előadása, a Milada Horáková lesz látható Ondrej Soth rendezésében.

A délutáni színházi előadásokon túl, szintén a 10. Színházi olimpia keretében világklasszis utcaszínházi produkciók lesznek megtekinthetőek 23 órától az esti nagykoncertek után.

Elsőként a lengyel KTO Színház előadását láthatja majd a közönség. Jerzy Zon látványos utcaszínházi produkciója egy reményekkel és félelmekkel teli gyermekkor elvarázsolt világába repíti a nézőt, amelyet a rendező saját élete, valamint Gabriel García Márquez, Hugo Claus és Emil Zegadlowicz munkái ihlettek. Az előadás már több mint 15 ország 60 fesztiválján bemutatkozott. Többek között Brazília, Mexikó, Dél-Korea, Irán, Németország, Olaszország, Hollandia, Franciaország és Spanyolország után június 22-én Az idő illata a magyarországi VéNégy fesztivál közönségét is elvarázsolja.

Akrobaták és óriásbábok a tűz birodalmában – az Exp(O)edíció című produkcióban élő zene kíséretében kelnek életre a tárgyak, megidézve a múlt és jövő képeit. A cseh V.O.S.A. Színház művészei Jakub Vedral szerző-rendező vezetésével a sanghaji, milánói és dubaji világkiállításokat (expókat) is érintő turnékon kezdték el írni a darab történetét.