Kulturális sokszínűség és egység a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozón

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó nagymarosi helyszíne, a Börzsöny és a Pilis hegyvonulatai, a Fellegvár látképe tavaly nemcsak a fesztiválozókat, hanem a fellépőket is lenyűgözte. A fesztivál hosszú távon megtalálta otthonát, így idén június 23. és 26. között ismét zenével és színházzal telik meg a nagymarosi Duna-part.

A sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős miniszter elmondta, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa programsorozat is megjelenik a VéNégy Fesztiválon. A miniszter rámutatott a kultúra közösségteremtő erejének fontosságára. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a rendezvény kulturális sokszínűségét és egységét emelte ki. Rétvári Bence, Nagymaros országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy magas minőségű színházi és zenei programokat kínál az egyedi helyszínen megszervezett fesztivál.

A sajtótájékoztatón a fellépők közül a Tankcsapda együttes két tagja is részt vett. Lukács László és Sidlovics Gábor (Sidi) elmondták, hogy két alkalommal koncerteztek már a VéNégy fesztiválon és emlékezetes maradt számukra, milyen jó hangulat volt ezeken a koncerteken.

Kis Domonkos Márk, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy családbarát fesztiválként minél szélesebb körnek szeretnének izgalmas programokat nyújtani. A művészeti egyetemek hallgatóit megszólítva, a fesztivál első alkalommal ad helyet a VéNégy Fesztivál és művészeti évzáró eseménynek.

Idén is kiemelt hangsúlyt fektetnek a visegrádi négyek országaiból érkező társulatok és fiatal tehetségek bemutatására. A legjobb hazai zenekarok mellett a magyar közönség egyik kedvence, a brit Morcheeba is fellép. A brit triphopduó európai turnéja keretében érkezik Nagymarosra. A Duna-parton olyan slágerek hangzanak el, mint a Rome Wasn’t Built in a Day és a The Sea. Emellett nagy hangsúlyt kapnak az összművészeti programok, kiemelten a nemzetközi színházi és utcaszínházi produkciók.

A VéNégy Fesztivál négy színpadon, több mint ötven zenei programmal minden eddiginél színesebb zenei élményt kínál. A hazai zenei élet krémje képviselteti magát, fellép többek között a Halott Pénz, a Tankcsapda, a Vad Fruttik, a Bohemian Betyars, a Hiperkarma, Ferenczi György és a Rackajam, a Carson Coma, az Irie Maffia, de érkezik Ausztriából a Russkaja, Lengyelországból a Cheap Tobacco, Csehországból az I Love You Honey Bunny, valamint Szlovákiából a 7PM Band. A VéNégy színpadon a Hangfoglaló Program díjazott csapatai is koncerteznek. A fesztivál legvadregényesebb helyszínén, a VéNégy parton pedig akusztikus zenekarok és dj-k váltják egymást.

Június 23-án a Nemzeti Színház Fodrásznő című előadása nyitja a fesztivált, ahol a négy nap alatt húsz színházi programból válogathatnak a látogatók. Június 24-én a nyitrai Andreja Bagara Színház Örkény István Egyperces novelláin alapuló A remény hal meg utoljára című előadását nézhetik meg Peter Oszlík rendezésében. Ezt követően a cseh Moravské Divadlo Olomouc színház egy öt táncelőadásból álló modern balettprodukcióval érkezik, amelyet a Kijevi Balett közreműködésével külön a fesztiválra készítenek. A zárónapon mutatja be a lengyel Song of the Goat Theater William Shakespeare egyik legvéresebb és legerőszakosabb tragédiája, a Titus Andronicus által inspirált Andronicus-Synecdoche című előadását.

A fesztivál szervezőinek célja, hogy minél többen részt vegyenek a színházi programokon, ezért a kedvezményes színházjegy megvásárlásával az előadás megtekintését követően a koncertek is látogathatók.

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozón mutatkozik be elsőként a Szárnyas Szarvas Utcaszínház, amely látványos előadásaival tovább színesíti a programot. Közép-Európa egyedülálló hőlégballonos előadásával várja nézőit az Artprom cseh utcaszínház társulata, illuzionista show-val érkezik a Kaukliar Szlovákiából, Lengyelországot a Teatr Snow társulat képviseli, míg hazánkat az Ars Sol Luna, akik a Bosch projekt című előadásukat hozzák Nagymarosra.

A sajtótájékoztatón fellépett a Hutchky & Stars, akikkel szintén találkozhatunk a fesztiválon.