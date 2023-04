Végre kiadhatják a Soundgarden énekesének soha nem hallott, utolsó dalait

A 2017-ben elhunyt énekes, dalszerző Chris Cornell özvegye, Vicky Cornell és egykori zenekara, a Soundgarden peren kívüli megállapodást kötött, így elhárult az akadály a formáció utolsó dalainak megjelentetése elől – írja a Rolling Stone magazin. A néhai zenész felesége 2019-ben perelte be az együttes tagjait, mivel szerinte jogtalanul megfosztják őt és közös kiskorú gyermekeiket több százezer dollártól, amely Cornell hét utolsó dala után járna nekik.

A Cancer és a Stone Age Mind című dalokat a frontember egyedül jegyzi, a Road Less Travelledet, az Orphanst és az At Ophians Doort Matt Cameronnal, az Ahead of the Dogot Kim Thayillal, a Merrmast pedig Ben Shepherddel.

Az asszony azt állította, hogy a kiadatlan felvételeket néhai férje 2017-ben készítette a saját floridai stúdiójában. Mivel nem volt kimondott megállapodás arról, hogy a dalok a Soundgarden számára születtek volna, a nő szerint a szerzemények kizárólagos tulajdonosa Chris Cornell. Az özvegy a férje halála után hozzájárult, hogy az együttes használja a dalokat, de azt a feltételt szabta, hogy vonják be Cornell egyik producerét és építsenek fel vele marketingstratégiát. Ám ezeket a feltételeket szerinte a zenekar nem teljesítette.

A Soundgarden viszont arra hivatkozott, hogy a szerzemények keletkezése még 2015-re nyúlik vissza, amit interjúkkal, e-mailekkel és más dokumentumokkal is igyekeztek alátámasztani. A per 2021-ben újabb fordulatot vett, amikor az özvegy indítványt tett annak a vitának a rendezésére, hogy mennyit ér a részesedése a zenekar munkáiból. Állítása szerint a banda 300 ezer dollárt ajánlott fel neki, amit kevesellt. Az együttes viszont sérelmezte, hogy Vicky Cornell megszerezte az irányítást a hivatalos csatornáik felett a közösségi médiában, és ezen keresztül félrevezette a rajongókat. Nem sokkal később sikerült megállapodniuk ebben a kérdésben, és a fiókok visszakerültek a bandatagokhoz.

A most született peren kívüli egyezség

lehetővé teszi, hogy a Soundgarden-rajongók világszerte hallhassák az utolsó dalokat, amelyeken a banda és Chris dolgoztak. A két fél összefog, hogy ápolják a Soundgarden hihetetlen örökségét, valamint Chris kitörölhetetlen emlékét a zenetörténetben – mint minden idők egyik legnagyobb dalszerzőjéét és énekeséét

– írták a közösségi médiában megjelent hivatalos közleményükben.

Chris Cornell 52 éves korában halt meg, 2017-ben holtan találták egy detroiti hotelszobában. A halálát öngyilkosságnak nyilvánították. Az 1984-ben alakult seattle-i Soundgarden egyik alapítója és énekese volt, az együttes Black Hole Sun és Spoonman című száma Grammy-díjat kapott.

Szólóelőadóként négy stúdióalbumot jegyzett, és 2006-ban ő énekelte a Casino Royale című James Bond-film főcímdalát, a You Know My Name című számot. A halála előtt egy évvel készült dalaiból 2020-ban lemez jelent meg. A No One Sings Like You Anymore című albumon Prince, John Lennon és Harry Nilsson számainak feldolgozásai kaptak helyet, zenei producere pedig az a Brendan O’Brien volt, aki a Soundgarden legismertebb, Superunknown című anyagának elkészítésében is közreműködött.