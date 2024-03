Így festenek A farm, ahol élünk színészei ötven év után

Ötven éve már, hogy elkezdték forgatni a Magyarországon is nagy sikert arató A farm, ahol élünk című, kilenc évadot megélő sorozatot. A jeles évforduló alkalmából a film színészei néhány érdekes, és olykor talán meglepő részletet árultak el. A Fox News csatornának Alison Arngrim – aki a nyafka Nellie Olesont alakította – például felidézte, hogy a forgatások korántsem voltak olyan idilliek, mint a sorozat története.

Az emberek piáltak, dohányoztak. Landon meg mindent egyszerre. Kicsit furcsa volt úgy forgatni, hogy az emberek körülötted cigarettával és gines üvegekkel állnak. Különös volt, de hát ilyen volt a tv a ’70-es években. Mint a Mad Men. Landon nagyon nem volt olyan, mint Papa

– utalt a film főszereplőjére, a Charles Ingallst játszó Michael Landonra. Az amerikai színész egyébként korán, mindössze 54 esztendősen halt meg 1991-ben, hasnyálmirigyrákban. Ismert volt arról is, hogy kilenc gyermeke volt (közülük kettő adoptált) három anyától.

A Nellie Olesont alakító Alison Arngrim egykor és most

Visszaemlékezése szerint ettől függetlenül szenzációs volt Michael Londonnal dolgozni, aki egyszerre volt színész, rendező, producer és forgatókönyvíró is. – Michael sok tekintetben igazi hollywoodi személyiség volt. Igen, Ferrarija volt. Gyors autói. Szerintem a műsor egyfajta terápia is volt az embereknek – magyarázta a most 64 éves színésznő.

– Egyszer azt mondta, mi már mind rég meghalunk, de még mindig nézni fognak minket. Mindenki a fejét rázta és csak mosolygott, csak legyintettek, hogy bolond. Senki nem hitt neki. Azt mondták: hát nem aranyos? Teljesen elment az esze!

– idézte fel, hogy a színész mindig hitt a sorozat sikerében.

A Laursa Ingallst alakító Melissa Gilbert kislányként és most

A cikkben megemlékeznek a filmsorozat egy másik elhunyt színészéről, Steve Tracy-ről is. Ő Nellie Oleson vőlegényét, Percival Daltont alakította. Kiderült, hogy Steve Tracy 1986-ban hunyt el, mindössze 34 évesen. AIDS-es volt, melyet akkoriban még nem tudtak hatékonyan kezelni, így olykor szörnyű fájdalmakat élt át.

Az ötvenedik évforduló alkalmából az ABC is megszólaltatott néhány színészt. A Laura Ingallst megformáló Melissa Gilbert elmondta, hogy nagyon jó szívvel emlékszik vissza a több mint kétszáz epizódot megélt sorozatra.

A Marie Ingallst alakító Melissa Sue Anderson régen és most