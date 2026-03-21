Így búcsúztak az akciófilm legendái Chuck Norristól

Pénteken érkezett a hír: családja közölte, hogy Chuck Norris egy hirtelen egészségügyi vészhelyzetet követően távozott az élők sorából. Norris nemcsak a filmvásznon, hanem a sportéletben is kitörölhetetlen nyomot hagyott – hatszoros veretlen profi karate-világbajnokként vonult be a történelembe, mielőtt olyan kultikus filmekkel vált volna világsztárrá, mint az Ütközetben eltűnt vagy a Delta kommandó.
Dolph Lundgren: „Ő volt a bajnok”
A svéd származású színész, aki a The Expendables – A feláldozhatók 2. részében forgatott együtt Norrisszal, Facebook-posztjában vallott barátjáról.
Chuck Norris a bajnok. Amióta fiatal harcművészként elkezdtem a pályámat, majd később bekerültem a filmiparba, mindig példaképként tekintettem rá. Megvolt benne az a tisztelet, alázat és erő, ami egy igazi férfihoz kell. Hiányozni fogsz, barátom.
Jean-Claude Van Damme: „Sosem felejtjük el”
A belga akciósztár szintén a közösségi médiában fejezte ki gyászát, hangsúlyozva, hogy ismeretségük a karrierje legelejére nyúlik vissza.
Mély részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a kezdeti időszakomtól ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. Szívem és imáim a családjával vannak. Soha nem fogjuk elfelejteni őt.
A jeles harcművész hozzátette:
„Mielőtt a világ megismerte volna a nevemet, ő már hitt bennem. Nyugodj békében, testvérem!”
Sylvester Stallone: „Ízig-vérig amerikai”
Stallone, aki 2012-ben személyesen győzte meg Norrist, hogy vállaljon szerepet nagyszabású akció-folytatásában, így emlékezett:
Nagyszerű élmény volt Chuckkal dolgozni. Minden tekintetben ’ízig-vérig amerikai’ volt. Remek ember, részvétem a csodálatos családjának.
Arnold Schwarzenegger: „Igazi kemény fiú volt”
Az egykori kaliforniai kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében méltatta Norris örökségét, kiemelve közös munkájukat a fitnesz népszerűsítése terén.
Chuck egy ikon volt. Hálás vagyok, hogy az évek során sokféleképpen dolgozhattam vele, a fitnesz népszerűsítésétől a közös jelenetekig. Igazi kemény fiú volt a való életben és Hollywoodban is. Legendája örökké velünk marad. Gondolataimban a családjával vagyok.
Donald Trump: „Nagyszerű barátot és támogatót veszítettünk el”
Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a legenda halála kapcsán. Az elnök a Fehér Ház elhagyásakor, újságíróknak nyilatkozva méltatta a színészt, akivel hosszú évtizedek óta szoros barátságot ápolt.
Norris közismerten nagy támogatója volt a politikusnak, már a 2016-os elnökválasztási kampány során is az elsők között állt mellé.
