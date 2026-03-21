Rendkívüli

Óriási tömeg a miskolci Békemeneten, hamarosan Orbán Viktor mond beszédet

Így búcsúztak az akciófilm legendái Chuck Norristól

Megrendülten értesült a világ a harcművészetek és az akciófilmek ikonja, a „legyőzhetetlen” Chuck Norris halálhíréről. A 86 éves korában, Hawaii-on elhunyt sztár előtt a szakma legnagyobbjai tisztelegnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 15:05
Chuck Norris és Jean-Claude Van Damme Forrás: JCV Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken érkezett a hír: családja közölte, hogy Chuck Norris egy hirtelen egészségügyi vészhelyzetet követően távozott az élők sorából. Norris nemcsak a filmvásznon, hanem a sportéletben is kitörölhetetlen nyomot hagyott – hatszoros veretlen profi karate-világbajnokként vonult be a történelembe, mielőtt olyan kultikus filmekkel vált volna világsztárrá, mint az Ütközetben eltűnt vagy a Delta kommandó.

 

Dolph Lundgren: „Ő volt a bajnok”
 

A svéd származású színész, aki a The Expendables – A feláldozhatók 2. részében forgatott együtt Norrisszal, Facebook-posztjában vallott barátjáról.

Chuck Norris a bajnok. Amióta fiatal harcművészként elkezdtem a pályámat, majd később bekerültem a filmiparba, mindig példaképként tekintettem rá. Megvolt benne az a tisztelet, alázat és erő, ami egy igazi férfihoz kell. Hiányozni fogsz, barátom.

Jean-Claude Van Damme: „Sosem felejtjük el”


A belga akciósztár szintén a közösségi médiában fejezte ki gyászát, hangsúlyozva, hogy ismeretségük a karrierje legelejére nyúlik vissza.

Mély részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a kezdeti időszakomtól ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. Szívem és imáim a családjával vannak. Soha nem fogjuk elfelejteni őt.

A jeles harcművész hozzátette:

„Mielőtt a világ megismerte volna a nevemet, ő már hitt bennem. Nyugodj békében, testvérem!”

 

 

Sylvester Stallone: „Ízig-vérig amerikai”


Stallone, aki 2012-ben személyesen győzte meg Norrist, hogy vállaljon szerepet nagyszabású akció-folytatásában, így emlékezett:

Nagyszerű élmény volt Chuckkal dolgozni. Minden tekintetben ’ízig-vérig amerikai’ volt. Remek ember, részvétem a csodálatos családjának.

Arnold Schwarzenegger: „Igazi kemény fiú volt”


Az egykori kaliforniai kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében méltatta Norris örökségét, kiemelve közös munkájukat a fitnesz népszerűsítése terén.

Chuck egy ikon volt. Hálás vagyok, hogy az évek során sokféleképpen dolgozhattam vele, a fitnesz népszerűsítésétől a közös jelenetekig. Igazi kemény fiú volt a való életben és Hollywoodban is. Legendája örökké velünk marad. Gondolataimban a családjával vagyok.

Donald Trump: „Nagyszerű barátot és támogatót veszítettünk el”


Donald Trump amerikai elnök is megszólalt a legenda halála kapcsán. Az elnök a Fehér Ház elhagyásakor, újságíróknak nyilatkozva méltatta a színészt, akivel hosszú évtizedek óta szoros barátságot ápolt. 

Norris közismerten nagy támogatója volt a politikusnak, már a 2016-os elnökválasztási kampány során is az elsők között állt mellé.

Trump és Chuck Norris '91-ben Forrás: New York Post

Nagyszerű fickó volt, egy igazán kemény kötés (tough cookie) 

– fogalmazott az elnök. „Senki nem akart volna vele ujjat húzni, azt garantálhatom. Nagyszerű ember volt és hatalmas támogatóm. Ez egy nagyon szomorú hír.” Trump kiemelte, hogy Norris nemcsak a képernyőn, hanem a magánéletben is megtestesítette az amerikai értékeket és a rendíthetetlen kitartást.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
