Hornyák Zsolt a különös csúcstartó az NB I-ben

Hornyák Zsoltot 2019 júniusában nevezték ki a Puskás Akadémia vezetőedzőjének, tehát két és fél éve dolgozik Felcsúton. Ezzel az időtartammal jelenleg ő a csúcstartó a labdarúgó NB I-ben – írja összeállításában a Nemzeti Sport. Csertői Aurél szinte Hornyákkal egyidőben lett a Gyirmót vezetőedzője, de a Győr melletti klub az előző két idényt még a másodosztályban töltötte.

Az NB I többi tíz klubjánál azóta kivétel nélkül volt edzőváltás. Az előző idényhez képest egyedül Hornyák Zsolt képviseli az állandóságot. Csak a mögöttünk hagyott kéthetes bajnoki szünetben három csapatnál is váltottak – Debrecen, Kisvárda, MTK –, miként arról a 13. forduló beherangozójában részletesen írtunk.

Gondolhatnánk, az edzők képtelenek felnőni a feladathoz, csak éppen nem csupán a fluktuáció magas az NB I-ben, hanem a vándorlás is roppant intenzív. Csak a közelmúltban kinevezettek közül Joan Carrillo és Márton Gábor nem is oly régen még Fehérváron dolgozott, de Supka Attila és Horváth Ferenc is körbejárta már a fél mezőnyt.

Sokkal inkább az kínálja magát magyarázatképpen, hogy a klubvezetők vagy nem mérik fel megfelelően a csapatuk lehetőségeit, vagy türelmetlenek és nem hagynak kellő időt a bizonyításra.

Hornyák Zsolt példája azért is üdítő kivétel, mert a Puskás Akadémia vezetőedzője egy éve ilyenkor felajánlotta a lemondását, amit a klub vezetői azonban nem fogadtak el, sőt idén áprilisban meghosszabbították a szerződését. Hornyák és hát a klub eredményei magukért beszélnek: a Puskás Akadémia jelenleg ugyanúgy a második helyen áll a bajnokságban, ahogy zárta az előző idényt.

Borítókép: Hornyák Zsolt ünnepelt edző Felcsúton (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)