Meggyűlhet a bajunk a labdával a houstoni világbajnokságon

Amint arra a Magyar Asztalitenisz-szövetség (MOATSZ) honlapja emlékeztet, a legutóbbi, 2019-es egyéni világbajnokságot Budapesten rendezték, de az még egy teljesen más vb volt. A két évvel ezelőtti eseményen 109 ország játékosai vehettek részt, most viszont csak a világranglistáról lehetett kijutni a vb-re, „egzotikus” országok félamatőr pingpongosait tehát ezúttal ne is keressük a mezőnyben.

– Nagyon nehéz lesz, mivel nem szerepelnek úgymond gyengébb játékosok, tehát tényleg csak az elit indul majd – beszélt a houstoni vb-n debütáló új rendszerről Bátorfi Zoltán, a női válogatottunk szövetségi kapitánya. – Abszolút sorsolásfüggő, hogy meddig juthatunk, de nagyon remélem, hogy egy-két kört tudunk menni. A felkészülés utolsó hete leginkább arra jó, hogy megszokhatjuk a labdát, amellyel a világbajnokságot rendezik, ugyanis az összes játékosunk másfajta labdával játszotta a legutóbbi mérkőzéseit. Ezenkívül gyakorolhatjuk a párost, vegyes párost, és finomhangolhatjuk a játékot.

Póta Georgina, Madarász Dóra és Hartbrich Leonie személyében három női játékosunk szerepel a vb-n. Hartbrichnak a budapesti után ez lesz a második felnőtt világbajnoksága, mint mondta, megtiszteltetés számára, hogy a válogatott tagja. A kétszeres Európa-bajnok Póta Georgina rutinos játékos, ám jól tudja, hogy ettől még pokoli nehéz dolga lesz neki is.

– A világbajnokság nehezebb, mint az olimpia, ott ugyanis egy országból csak két ember indulhat egyéniben, itt viszont akár négy-öt kínai, szingapúri, japán vagy német is – mondta a Budaörs kiválósága, aki a Bajnokok Ligájában hat mérkőzéséből ötöt megnyert. – Bevallom, nem számítok nagyon nagy sikerekre. Most egy új labdát vettünk elő, mert mindig cserélgetik. Ezzel a fajtával szerintem sokkal kevesebb fals lesz, nem tudom, hogy ez mennyire kedvez majd nekem.

Póta Georgina párosban Madarász Dórával indul. Teljesen új párosról van szó, edzeni is csak ezen a héten tudtak először egymás oldalán. Az mindenesetre biztató, hogy Madarász is játékban van, hiszen itthon és külföldön is bőven volt feladata az utóbbi hetekben.

– Imádom Amerikát, a legutóbbi világbajnokságról pedig jó élményeket őrzök. Akkor nagyon jól játszottam, és remélem, hogy most hasonlóan jó sorsolásom lesz – mondta Madarász Dóra, aki vegyes párosban Ecseki Nándorral indul.

– Mi idén kezdtünk kicsit aktívabban vegyes párost játszani – nyilatkozta Ecseki. – Korábban csak néhány versenyen játszottunk, most viszont edzéseken is készülünk erre a versenyszámra, ami biztos kifizetődik. Az előző héten mandulagyulladással küszködtem, de ezen a héten már teljes értékű edzésmunkát végzek.

Lakatos Tamás szerdán tudta meg, hogy a luxemburgi Eric Glod lemondta a páros szereplést, így ő csak egyéniben indul.

– Már annak is nagyon örülök, hogy kijutottam a vb-re – mondta el a francia Amiens légiósa. – Az utóbbi másfél-két évben nem nagyon tudtam versenyezni sérülések és egyéb hátráltató tényezők miatt. Egy Európa-bajnokságon tudtam részt venni, de ott is érződött a versenyhiány. Ezért most nincs is magammal szemben sok elvárás, de amit tudok, megteszek.

A férfiak szövetségi kapitánya, Muskó Péter mindenesetre a játékosai jó formájáról számolhatott be.

– A közelmúltban mindenki győzött a saját bajnokságában, ami nagyon pozitív. Majoros Bence a legutóbbi két bajnokiján négy egyéni mérkőzést nyert a francia első osztályban, Szudi Ádám is nyert mindkétszer a francia élvonalban, ő volt a csapata befejező embere. Lakatos Tomi a francia másodosztályban győzött, Ecseki Nándi pedig Ausztriában szerepelt jól – sorolta a vb-re utazó férfi játékosaink legutóbbi eredményeit Muskó Péter, aki szerint a jó szerepléshez leginkább topformára és szerencsére lesz szükség.

A magyar vb-indulók:

Női egyéni: Póta Georgina, Madarász Dóra, Hartbrich Leonie

Férfi egyéni: Majoros Bence, Szudi Ádám, Ecseki Nándor, Lakatos Tamás

Női páros: Póta Georgina, Madarász Dóra

Férfi Páros: Szudi Ádám, Ecseki Nándor

Vegyes páros: Madarász Dóra, Ecseki Nándor

Borítókép: Póta Georgina a tokiói olimpián (Fotó: MTI/Illyés Tibor)