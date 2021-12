Nem akar postás lenni a magasra jutott magyar sportdiplomata

Egy nappal a múlt csütörtöki névnapja után részesült abban az elismerésben Gyulai Márton, az Európai Atlétikai Szövetség (EA) tanácsának tagja, hogy a szervezet madridi ülésén megválasztották a szervezet végrehajtó bizottságának tagjává. Valójában nem is meg-, hanem „kiválasztásról” volt szó, amelyet jogkörével élve Dobromir Karamarinov, az EA idén októberben megválasztott bolgár elnöke lépett meg. Érdekes egybeesés, hogy Gyulai Márton 2006-ban elhunyt édesapja, Gyulai István hozzá hasonlóan 41 évesen lépett feljebb a sportági ranglétrán, amikor 1984-ben beválasztották a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (akkor még IAAF) tanácsába.

– Ahogy eddig, a jövőben is édesapám iránymutatását követve teljesítem a feladataimat, és mindig úgy, hogy a minősítés jeles legyen. Megtiszteltetés a számomra, és hatéves tanácstagi munkám elismerése, hogy Karamarinov elnök úr választása rám esett. Felejthetetlen emlék a számomra, hogy miután tíz esztendővel ezelőtt egyetlen szavazat híján nem kerültem be az európai szövetség tanácsába, elkeseredésemet látva éppen a bolgár sportvezető biztatott azzal, hogy eljön még az én időm. Ez először akkor bizonyosodott be, amikor 2015-ben már bőségesen elegendő voksot kaptam a tanácstagság kiérdemléséhez, másodszor pedig 2019-ben, azon a tisztújító kongresszuson, ahol nekem jutott a legtöbb szavazat. Hálával tartozom a magyar szövetség vezetőinek, személy szerint Gyulai Miklós elnöknek, akikre mindvégig számíthattam – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton, aki 2008-tól tíz éven át a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára volt, jelenleg pedig a Budapest 2023 Világbajnokságot Szervező Nonprofit Zrt. sportszakmai vezérigazgató-helyettese.

Sportdiplomáciai pályafutásának eddigi legmagasabb pontjára érkezve Gyulai Márton jól tudja, hogy mostantól nem csupán a munkája, hanem a felelőssége is növekedni fog. Egy olyan, mindössze héttagú irányító testület tagja lett, amely az EA úgynevezett „gyorshadtestje”, ennek megfelelően minden olyan jelentősebb eseményt értékelnie kell, és azokra késlekedés nélküli választ is adnia, amelyek az 51 tagországot számláló sportszervezet működését – két tanácsülés között – jó vagy rossz irányba mozdíthatják el.

– Akik ismernek, tudják rólam, hogy soha nem vagyok teljesen elégedett azzal, amit végzek, mert szerintem mindig van még jobb és hatékonyabb is. Soha nem feledkezhetek meg arról, hogy új tisztségemben nem egy vagy két nemzet vagy egy erős lobbicsoport érdekeit kell képviselnem, hanem az elsőtől az utolsóig minden tagszövetségét. Nem lehetek elfogult a magyar atlétikával szemben, az viszont tagadhatatlan, hogy a sportág honi képviselői továbbra is számíthatnak rám. Csak előny származhat abból, ha az EA végrehajtó bizottságának van egy magyar tagja is, aki mindenről első kézből értesül, legfőképpen a stratégiai döntésekről. Nem arra célzok, hogy amolyan hírvivő vagy „postás” szerepét szeretném betölteni, hanem a megengedett és sportszerű utat járva hasznos tanácsokkal szolgálni. Nem egy titulust kaptam, hanem sok feladatot, amelyek mozgalmasabbá fogják tenni az amúgy sem eseménytelen mindennapjaimat. Sportvezetői pályafutásom legelején voltak olyanok, akik szerint sokat köszönhettem az édesapámnak, amit nem is cáfoltam meg. Most viszont azt is elismerem, hogy ha még ma is velünk lenne, eszembe se jutott volna, hogy követni próbáljam a sportdiplomáciai pályán – mondta befejezésül Gyulai Márton.

A fiatal sportdiplomata, aki már régóta a maga útját járja, az európai szövetség tanácsában több olyan munkatársával is találkozott, akiknek csak sejtése van arról, hogy ki is volt Gyulai István. Ugyanakkor arról sem sokan tudnak ebben a körben, hogy nem is olyan régen, 1995-től 2007-ig Schulek Ágoston személyében magyar alelnöke is volt az Európai Atlétikai Szövetségnek.

Borítókép: Gyulai Márton a tanácskozás közben (Forrás: EA)