Elköszönt a Mol Fehérvár kölcsönben szereplő játékosa

Evandro 2020 nyarán került a MOL Fehérvárhoz, összesen 7 bajnoki mérkőzésen tudott pályára lépni az előző idényben, legutóbb tavaly októberben szerepelt a Vidiben. A labdarúgó az Instagram-oldalán búcsúzott el a szerb csapatától, miután lejárt a szerződése – szúrta ki szerb forrásokra hivatkozva a Csakfoci.

– Itt az ideje, hogy köszönetet mondjak annak a klubnak, amely megnyitotta előttem az ajtót, hogy a műtétem utáni nehéz időszak után visszatérhessek a pályára. Nagy intenzitással, győzelmekkel és vereségekkel teli három hónap volt. Mindenekelőtt nagyon boldog voltam, a klub és számomra is nehéz időszakban érkeztem ide, és közösen sikerült kimászni egy nehéz helyzetből. Nagyon boldog vagyok amiatt, hogy csapatként sikerült elérnünk a céljainkat, és játékosként fejlődhettem. Ezúton is köszönöm mindenkinek a klubnál, a vezetőknek, az edzőknek és a játékosoknak, hiszen rendkívül fontosak voltatok ebben az időszakban, amit soha nem fogok elfelejteni. Mindig is szurkolni fogok mindannyiótoknak, remélem, hamarosan találkozunk – írta a brazil labdarúgó. Evandro sorsáról a szerb szaksajtó nem tudott részletekkel szolgálni.

Borítókép: Nem tudni, hogy a brazil labdarúgó visszatér-e Fehérvárra (Fotó: Facebook)