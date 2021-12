Pekler Zalán az MSSZ-iroda egyik új főmunkatársa lesz

Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) főtitkárának bejelentése szerint az Európa-bajnoki bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok, tokiói olimpikon puskás lövő Pekler Zalán a jövőben az MSSZ-iroda egyik új főmunkatársa lesz, aki versenybizottsági és nemzetközi feladatokkal foglalkozik majd.

– A Budapesti Gazdasági Egyetemen tanulok, amikor az utolsó fél év már a szakmai gyakorlatról és a szakdolgozatról szól. Hosszú távú tervem, hogy a sportpályafutásom befejezése után is közvetve a sportágon belül maradjak. Ezért is kerestem fel Sinka László főtitkárt, hogy az 520 órás szakmai gyakorlatot a hazai szövetségben szeretném eltölteni. Itt aztán a három hónap alatt elsősorban a pénzügyi feladatokba tekinthettem bele. A szakmai gyakorlat leteltével pedig abban maradtunk, hogy jó lenne, ha maradnék – mondta el a 21 éves, a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpián aranyérmes (légpuska, vegyes csapatok versenye) Pekler Zalán arra vonatkozóan, hogyan került az MSSZ-irodára.

A 2019-es bolognai Európa-bajnokságon csapatban (50 méter puska, 3x40 lövéses versenyszám) bronzérmes sportlövő már azt is tudja, mi lesz a konkrét feladata:

– Molnár László nemzetközi igazgatónak és Kéri Attila versenyigazgatónak segítem a munkáját. Például a versenyszervezésből bőven kiveszem a részem. Ez már így volt a novemberi Hungarian Opennél is. Felsőfokon beszélek angolul, így nem okoz nehézséget, hogy részt vállaljak a különböző nemzeti szövetségekkel, továbbá az Európai Sportlövőszövetséggel (ESC), illetve a a Nemzetközi Sportlövőszövetséggel (ISSF) való kapcsolattartásból is. De ez igaz a hazai sportirányításra, vagyis a sportért felelős államtitkárságra és a Magyar Olimpiai Bizottságra is.

Az MSSZ hírlevelében Pekler Zalán leszögezte, hogy továbbra is a sportlövészet lesz nála a középpontban.

– A rugalmas munkaidő miatt összeegyeztethető lesz a sporttal. Megállapodtunk abban a főtitkár úrral, hogy nekem továbbra is az a legfontosabb, hogy a nemzeti válogatottban a lehető legjobb formában legyek. Tehát az edzésekből nem veszek vissza. Mivel az egyetem miatt egyébként is Budapestre költöztem Komáromból, így a Fehér úti Nemzeti Lőtér ideális terepe lesz a felkészülésemnek. Augusztus óta már ott is edzem.

S hogy fél év távlatából miként értékeli a tokiói eredményeit?

– Nagyon sok maradt bennem. Az 50 méteres három testhelyzetű puskaszámban 18. lettem 1169 körrel, míg a 10 méter légpuska versenyben a 39. 621.1 körrel. Mondanom sem kell, hogy mindkét számban ennél sokkal többet tudok. Rengeteget tanultam a tokiói ötkarikás játékokon történtekből, és már Párizsban szeretném bizonyítani, hogy érdemes velem az esélyesek között számolni.

Csütörtökön Pekler Zalán 1191 körrel (térdelő: 400, fekvő: 399, álló: 392) beállította Péni István országos rekordját a puskások 50 méteres három testhelyzetű versenyszámában a sportlövők fedett pályás országos bajnokságának első napján, a Fehér úti Nemzeti Lőtéren. A számot Pekler Zalán (Komárom VSE) meg is nyerte 464.4 körrel, a második Hári Péter (BHSE) 453.9 kört lőtt. Péni István nem indult.

Borítókép: Pekler Zalán az irodai munkáját összeegyeztetheti az élsporttal (Forrás: MSSZ)