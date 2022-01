Az egész társadalomra kiható változások elérése a cél

A Sport- és Lélek Pszichoterápiás Egyesület alapítói egy új komplex sportpszichológiai módszertant és működési szemléletet alakítottak ki. Goschi Gabriella és Pálvölgyi Ágnes szerint ugyanis világtendencia, hogy lelki szempontból nem megfelelő edzésmódszerrel készítik fel a sportolókat, ennek pedig az a következménye, hogy rendkívül sok fiatalt veszítenek el a magyar klubok. Az egyesület vezetői az Egyesült Államok kosárlabda utánpótlás statisztikáival jelezték, hogy Amerikában 6–17 éves kor között átlagosan mintegy tízmillió fiatalt regisztrálnak sportolóként. Ebből az óriási tömegből azonban csak kevesebb mint ezer jut el az élsportig – mondták a sport-szakpszichológusok.

A felmérések és a Sport és Lélek Egyesület tapasztalatai is egyértelműen azt mutatják: a sportból kikerült fiatalok a megélt rossz élmények miatt teljesen elfordulnak a mozgástól. Ennek a következményei azonnal kiolvashatóak a magyar és az amerikai népegészségügyi adatokból is. Több az elhízás, a szív- és érrendszeri betegség, a depresszió, amely érezteti hatását nemzetgazdasági szinten is. A munkából kiesők miatt megnőnek a társadalombiztosítási kiadások is – állítja Goschi Gabriella és Pálvölgyi Ágnes is.

Az egyesület vezetői szerint széleskörű tapasztalat, hogy egy sportpszichológiailag képzett sportegyesületi és közoktatási rendszerben dolgozó edző, testnevelő vagy sportvezető kezében a mozgás olyan tiszta folyamattá változik, amelyben nemcsak jelentős előrelépés történik, hanem akár súlyos fejlődési zavarok is javíthatók. Az egyesület tagjai azt állítják: a pszichológiailag támogatott sport nemcsak teljesítményjavulással, de terápiás és gyógyító erővel is együtt jár. Goschi Gabriella és Pálvölgyi Ágnes is azt állítja, hogy a közös nyelvhez közös könyv is kell, ezért ötven szerző együttműködésében írják sportpszichológiai tankönyvcsaládjukat. Ezek a tankönyvek segíthetik az új egységes képzési rendszer alapját az oktatásban, a profi- és az amatőr sportban egyaránt.

Az egyesület fő célkitűzései közt szerepel a sportpszichológián keresztül az egész társadalom mentálhigiéniás állapotának javítása, új típusú közösségi tér és egyben interdiszciplináris tudományos módszertani és képzési műhely kialakítása. Az egyesület szakemberei szerint mindig magasabb szintű teljesítmény érhető el, ha az eredmény nem a cél, hanem a testi, lelki és szellemi fejlődés következménye. Ugyanakkor fontosnak tartják annak a szemléletnek az elfogadtatását, hogy a sport nem szocializált háború. Így alakítható csupán ki az egyéni sikerélmény, a valódi csapatszellem és a másik megalázásának elkerülése. Az edző és a sportoló hagyományos alá-fölérendeltségi viszonyát tehát át kell alakítani kiegyensúlyozott, partneri alapokon nyugvó sportvezető–sportoló–szülői viszonnyá – hangsúlyozzák az alapítók.

