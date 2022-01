Döntő fontosságú csúcsrangadót játszik a magyar bajnok Sopronban

Kulcsmeccset játszik ma a Sopron Basket. Már-már mindent eldöntőt, de ez nem lenne teljesen igaz, ugyanis ha nyer, ha veszít, még nem tudja, hogy eléri-e a célját a női Euroligában. Jelenleg a B csoport élén áll, de a legnagyobb esélyes Fenerbahce egy meccsel kevesebbet játszott, és ha mindkét hátralévő három meccsét megnyeri, akkor nem lehet megelőzni, de még akkor sem feltétlenül, ha egyet elveszít.

Egyet – éppen szombaton 19 órakor Sopronban. A magyar bajnoknak utána már csak egy fellépése lesz, a francia Landes otthonában is esélyesnek számít, és ebben az esetben mindkét csapat 10-4-es győzelmi mutatóval zárná a csoportkört. Ez a török csapatnak kedvezne, ugyanis az ősszel Isztambulban 73-47-re nyert, tehát a Sopronnak 27 ponttal kellene győznie, ami az elképzelhetetlen kategóriájába tartozik. Ugyanakkor kell a két siker a magyar együttesnek, mert a második hely is roppant értékes, ugyanis mindkét csoportból négy csapat jut az egyenes kieséses szakaszba, elsőként a negyeddöntőbe, és másodikként pályaelőnye lenne abban a párharcban.

Ehhez pedig muszáj hoznia a bravúrt, azaz a Fenerbahce legyőzését. A törökök döcögősen kezdték az idényt, de november 2. óta mind a tizenhat tétmérkőzésüket megnyerték. Alina Jagupova, Kayla McBride kiemelkedő világklasszisok, előbbi lett az előző kiírás legértékesebb játékosa, de a többiek is nemzetközi szintű kosarasok, szóval roppant nehéz feladat vár a soproniakra. A Fenerbahce egyébként február 2-án a Dinamo Kurszk vendégeként zár, amelynek még van esélye a négyben végezni, tehát itt lehet még egy halvány reménysugár…

Alina Jagupova (labdával) a világ egyik legjobb játékosa. Fotó: Fiba.com

A Sopron Basket szerdán roppant fölényesen ütötte ki a másik török sztárcsapatot, a Galatasarayt, de a 73-44-es győzelemből legfeljebb önbizalmat lehet meríteni, mert a Galata roppant viszontagságos utazás után lépett pályára. Ezzel együtt a magyar bajnok jó teljesítményt nyújtott, nagyon jól állt a mérkőzéshez, és ha kiegészül a szerdán betegség miatt hiányzó Jelena Brooksszal, akkor okkal reménykedhet a bravúrban. Csak akkor maradhat le a továbbjutásról, ha mindkét meccsén kikap, a Kurszk és az olasz Schio viszont megnyeri a hátralévő két meccsét.

– Nagyon jól összpontosítva kosárlabdáztunk a Galatasaray ellen, de most ennél is több kell – mondta a Sopron amerikai irányítója, Briann January. – Most azonban a támadásban és védekezésben sem lehet hullámvölgyünk, az első pillanattól az utolsóig kihagyás nélkül kell játszanunk.

A csapat vezetőedzője, Gáspár Dávid is elégedetten nyilatkozott szerdán este, de tudja, a szombati az más mérkőzés lesz:

– Nagyon köszönjük a szurkolóinknak, hogy az este kilenc órás kezdés dacára sokan eljöttek, és buzdították a lányokat. Remélem, a Fenerbahce ellen még többen ülnek majd a lelátón, szükségünk lesz a segítségükre. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Európa egyik legjobb csapata ellen lépünk pályára, de képesek lehetünk a bravúrra.

Női Euroliga, B csoport, 13. forduló: Sopron Basket–Fenerbahce, Novomatic Aréna, 19.00 (tv: FIBA YouTube)

Borítókép: Gabby Williams pontjaira nagy szüksége lesz a Sopronnak (Fotó: Fiba.com)