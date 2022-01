Egy Davis-kupa-meccsre szól az új teniszkapitány megbizatása

Létfontosságú mérkőzést játszik márciusban a magyar válogatott: Ausztráliában a házigazdák ellen jön a következő feladat a Davis-kupában. A korábbi szövetségi kapitány, Köves Gábor szerződése lejárt, ezért a Magyar Teniszszövetségnek gyorsan ki kellett jelölnie az utódját, hiszen vészesen közeledik a találkozó időpontja. Sávolt Attila szakmai igazgató előterjesztését követően az a döntés született, hogy az MTSZ Nagy Zoltánt kérte fel megbízott Davis-kupa-kapitánynak, hogy az ausztrálok elleni találkozón irányítsa a magyar férfi teniszválogatottat, Nagy Zoltán aki egyébként a csapat éljátékosának, Fucsovics Mártonnak az edzője.

– Az elnökség áttekintette a torinói világdöntő kapitányi jelentését, illetve mérlegelte a további szempontokat és az általam vázolt alternatívákat – mondta Köves Gábor. – Mindezek alapján végül Nagy Zoltánnak szavazunk bizalmat. A kinevezés egyelőre csak az ausztrálok elleni márciusi mérkőzésre szól, amelyen Nagy Zoltán munkáját Noszály Sándor és Palágyi Miklós segíti majd, akik az MTSZ főállású munkavállalói mint a férfiszakág vezető edzői. Nagy Zoltán társadalmi munkában látja majd el a kapitányi teendőket. A legerősebb csapattal szeretnénk utazni Ausztráliába, azt gondolom, anyagilag és szakmailag is megalapozott döntés született. Az MTSZ elnöksége és vezetése ezúton is szeretné megköszönni Köves Gábornak és stábjának az elmúlt évek munkáját és sikereit.

Fotó: Huntennis.hu

Nagy Zoltán játékosként 1995-ben az ausztrálokat is legyőzve a világcsoportba jutott Davis-kupa-csapat tagja volt. Pályafutása után edzői karrierbe kezdett, többek között Kellner Ádám edzéseit is irányította, 2019 óta pedig Fucsovics Márton egyik edzője. Az új kapitány a hazai szövetség hivatalos portálján köszönte meg a bizalmat, majd ezt nyilatkozta:

– Pályafutásom egyik legemlékezetesebb győzelme az 1995-ös ausztrálok elleni siker a Kisstadionban. És ha akkor sikerült borsot törnünk az ausztrálok orra alá, akkor most miért ne sikerülne? A lehető legfelkészültebb csapatunk van, amely márciusban a lehető legjobb formában, maximálisan inspirálva fog pályára lépni. Ismerem az ausztrál játékosokat, ők az esélyesek, főleg hazai pályán, de még egyszer mondom: mindenünk megvan ahhoz, hogy meglepetést okozzunk. Ma már ismert, hogy szabadtéren, kemény pályán játszunk majd, ám nincs ebben semmi meglepő, hiszen éppen ezen a borításon zajlik most a szezon. Ismerem a válogatottnál számításba vett játékosokat, hiszen Marcin kívül a fiatalokkal is dolgoztam már. Mindenkivel remek a kapcsolatom, és nem titok, a fiataloknak jelentős szerepük lehet a márciusi Davis-kupa-találkozón. Nagy vonalakban már kész a csapat a fejemben, de a végső döntést a február 4-i csapathirdetéskor hozom majd meg.

Borítókép: Fucsovics Márton és Nagy Zoltán jól ismeri egymást (Forrás: Huntennis.hu)