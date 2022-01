Ezúttal is elmarad a tulajdonosváltás Újpesten?

Az NB I tizedik helyén álló Újpest labdarúgócsapata 2021 utolsó napján jelentette be Michael Oenning vezetőedző menesztését. A lépés nem jelentett meglepetést, hiszen ősszel végig gyengélkedett az együttes. Roderick Duchatelet klubtulajdonos a Nemzeti Sportnak adott interjújában arról beszélt, mikor telt be nála a pohár.

– Az idény elején talán „megkérdőjelezhetőnek” ítélt döntések ellenére úgy érezzük, a játékoskeretben rejlő lehetőségeket nem használtuk ki teljesen. Végül az esztendő utolsó, Zalaegerszeg elleni bajnokija volt az utolsó csepp a pohárban. Korábban is megesett, hogy minden igyekezet ellenére peches napot fogott ki a csapat, de abban reménykedtünk, hogy a teljesítmény idővel javul majd. A ZTE elleni idegenbeli meccsen viszont minden megmagyarázható ok nélkül alulmúltuk önmagunkat – vélekedett az ötvenéves belga üzletember. – Sokkal inkább a fejlődés, és nem pedig az azonnali teljesítmény alapján ítélem meg a munkát. Ugyanakkor a mostani idényben túl sokszor került hullámvölgybe a csapat, ezért egy bizonyos ponton meg kellett húznunk a határt.

A tulajdonos azt egyelőre nem árulta el, ki veheti át Oenning megüresedett helyét.

– Jelenleg több jelölttel is tárgyalunk, és amint megszületik a döntés, valamint a papírok aláírása is megtörtént, természetesen azonnal tájékoztatjuk a sajtót és a szurkolókat. Addig is Víg Péter irányításával hétfőn megkezdtük a felkészülést.

A lap felvetette Duchatelet-nek, hogy az edző menesztésének a klub lehetséges tulajdonosváltásához is köze lehet. Utóbbiról már hosszú ideje pletykálnak, az Újpest első embere azonban cáfolta ezen értesüléseket.

– A hírekben egyre gyakrabban olvasni arról, hogy hamarosan új elnöke lesz az Újpest FC-nek. Az edzőváltásnak ehhez egyáltalán nincs köze. Ezek a pletykák már szinte attól a perctől kezdve keringenek, hogy az Újpest FC tulajdonosa lettem, és még ha ezek közül a legutóbbi valóban erőteljesebb, „hangosabb” is, mint a többi, ettől még nem lesz konkrétabb. Legyünk realisták: ha az említett háttér valóban megvolna, akkor a tulajdonosváltás már több mint hat hónapja megtörtént volna.

A Nemzeti Sport értesülése szerint – Duchatelet fenti szavai ellenére – továbbra is jó esély van arra, hogy megtörténjen a tulajdonosváltás Újpesten.

Borítókép: Roderick Duchatelet (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)