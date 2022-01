Váltás a vívóknál: Boczkó Gábor lett a szövetségi kapitány

A Magyar Vívószövetség (MVSZ) elnöksége csütörtökön az erre kijelölt szakmai bizottság előterjesztését meghallgatva értékelte a szövetségi kapitányi, illetve a válogatott edzői posztokra beérkezett pályázatokat, és kijelölte a szakvezetőket. A válogatott eddigi szövetségi kapitánya, Udvarhelyi Gábor egészségi állapota miatt nem pályázott, az utódja pedig a 44 éves, olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Boczkó Gábor lett, aki eddig a Magyar Vívószövetség sportigazgatója volt. A női párbajtőrszakág élén a kétszeres olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok Kovács Ivánt az olimpiai bronzérmes és Európa-bajnok Somfai Péter váltotta, a többi vezetőedzői poszton nem történt váltás. Így a férfikardozóknál továbbra is Decsi András, a háromszoros egyéni olimpiai bajnok Szilágyi Áron mestere irányítja a munkát. A megbízatások 2024. december 31-ig szólnak, addig a legfontosabb világverseny a 2024-es párizsi olimpia lesz. Vívóink tavaly a tokiói olimpián egy aranyérmet (Szilágyi Áron), egy ezüstöt (Siklósi Gergely, férfipárbajtőr egyéni) és egy bronzot (férfi kardcsapat) szereztek, s lett egy negyedik helyünk is (Márton Anna, női kard egyéni). Kijutott az olimpiára női tőr- és női kardcsapatunk is, előbbi a hetedik, utóbbi a nyolcadik helyen zárt a japán fővárosban. A 19 olimpiai pontot szerzett vívás a harmadik legeredményesebb magyar sportág volt a kajak-kenu (50) és az úszás (36) után.

A felnőttválogatott mellett a következő szakemberek dolgoznak:

Szövetségi kapitány: Boczkó Gábor, férfikard vezetőedző: Decsi András, női kard vezetőedző: Gárdos Gábor, férfipárbajtőr vezetőedző: Dancsházy-Nagy Tamás, női párbajtőr vezetőedző: Somfai Péter, férfitőr vezetőedző: Szirmai Benedek, női tőr vezetőedző: Feczer Viktor.

Borítókép: Boczkó Gábor sportigazgatóból szövetségi kapitány lett (Forrás: Magyar Vívószövetség)