A vírus miatt kellett lecserélni a téli olimpia egyik magyar bíróját

A február 4-én kezdődő pekingi téli olimpián a korcsolyasportban három magyar bíró is közreműködik: a műkorcsolyázóknál Vikárné Homolya Zsuzsanna és Elek György, a rövid pályás gyorskorcsolyázóknál pedig Pádár Beáta. Egyiküknek sem ez lesz életük első téli ötkarikás részvétele.

Vikárné Homolya Zsuzsanna az utolsó utáni pillanatban, az olimpiáról a koronavírus miatt lemaradó Balczóné Nagy Katalin helyett kapta meg a pekingi megbízatást. A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) delegáltjaként a feladata a műkorcsolya páros-, valamint a férfi csapatversenyek pontozása lesz.

– Bár a hirtelen jött felkérés alaposan átrendezte az életemet, mégis örülök a feladatnak. Különösen Magyar Márkék szempontjából, hiszen hatvanhat év után először szerepel magyar műkorcsolyapáros az olimpián, ami hatalmas dolog. Márk már régóta küzd ezért, nagyon megérdemelte, hogy eljutott idáig – nyilatkozta a MOKSZ honlapján Vikárné Homolya Zsuzsanna, aki szerint egy ekkora megmérettetésen is ugyanazt a színvonalat kell nyújtania bíróként, mint más nemzetközi viadalokon.

A legutóbbi olimpián, Phjongcshangban még bírói asszisztensként működött közre a short track szakágban Pádár Beáta, most viszont a női rövid pályás gyorskorcsolya-versenyek döntőbírója lesz.

– Hihetetlen érzés volt, hogy 2018-ban részt vehettem egy ilyen szintű világeseményen, ráadásul a magyar versenyzők sikerét fantasztikus volt testközelből átélni – mondta el Pádár Beáta, aki kiváló szakmai felkészülésnek tartotta az elmúlt hónapokban megrendezett debreceni és dordrechti világkupákat, amelyeken dolgozhatott. – A mostani megbízatást is igyekszem úgy kezelni, mint bármely másikat, mert nekünk sem szabad stresszelni, hiszen tiszta fejjel kell döntéseket hoznunk. Ráadásul ezek a sportolók olyan szintű tudással rendelkeznek, és annyira egy szinten vannak, hogy emiatt nagyon kell figyelni minden egyes mozdulatukat a jégen.

Elek György több mint tíz éve technikai specialista, négy éve a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) jégtánc technikai bizottságának tagja, és a szervezet delegáltjaként lesz jelen Pekingben a jégtáncosok versenyein: a technikai elemeket és azok nehézségi szintjét értékeli majd egy háromfős technikai panel tagjaként. Szocsi után ő is a második olimpiáján vesz részt bíróként.

– Amikor a legmagasabb szintű versenyzőket értékelheti az ember, az komoly feladat és kötelezettség, ugyanakkor megtiszteltetés is. Mindig azért dolgozunk, hogy a versenyzők korrekt elbírálást kapjanak. Természetesen ezen leszünk most is – mondta a szakember.

Borítókép: Pádár Beáta, Elek György és Vikárné Homolya Zsuzsanna is közreműködik a téli ötkarikás játékokon (Forrás:Hunskate.hu)