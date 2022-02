Csalódott a Ferencváros vezetőedzője a döntetlen után

A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában a Ferencváros szombaton Érden 25-25-ös döntetlent játszott az orosz Rosztov-Don csapatával, félidőben 13-13 volt az állás.

A hazai csapatból Julia Behnke és Bíró Blanka, a vendégektől Anna Lagerquist, Kszenyija Makejeva és Alekszandra Szmirnova hiányzott, Eduarda Amorim pedig nem lépett pályára – bár be volt nevezve. A meccs hajrájában 23-21-re a vendégek vezettek, először két góllal, de a Fradi ki tudott egyenlíteni. A találkozón Ferencváros legeredményesebb játékosa Szöllősi-Zácsik Szandra volt, aki nyolc lövésből hét gólig jutott, míg Angela Malestein öt gólt szerzett. Utóbbi állította be a végeredményt is, büntetőből. A két együttes 14. alkalommal találkozott egymással, két magyar és tíz orosz siker mellett másodszor született döntetlen.

A Bajnokok Ligája A csoportjában a Ferencváros tizenkét találkozón hat győzelmet, három döntetlent és három vereséget jegyez, tizenöt pontjával a negyedik helyen áll. Jövő szombaton a horvát Podravka Koprivnica otthonában folytatja szereplését.

– A meccs nagy része alapján azt mondanám, hogy elvesztettünk egy pontot, az utolsó perceket nézve viszont azt mondom, hogy nyertünk egyet – nyilatkozta az FTC honlapján Elek Gábor vezetőedző. – Nem vagyok elégedett, sőt inkább csalódott vagyok. Sokat tettünk ebbe a meccsbe, de sajnos a Rosztov le tudott minket lassítani, ettől sok pontatlanság csúszott a játékba, illetve sok szélső gólt kaptunk, ez volt a gond. Sok olyan hibát követtünk el, ami fordulópont lehetett volna, emiatt vagyok igazán csalódott. Optimista vagyok viszont a hátralévő meccsekkel kapcsolatban, ha ennyi energiát tudunk tenni azokba a találkozókba is, akkor nyerhetünk.

A B csoportban a százszázalékos teljesítménnyel, tizenegy győzelemmel élen álló, ötszörös BL-győztes Győri Audi ETO KC vasárnap az orosz CSZKA Moszkva vendége lesz.

Borítókép: Szöllősi-Zácsik Szandra hétszer vette be az oroszok kapuját (Forrás: Fradi.hu)