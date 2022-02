Törölték az Orosz Nagydíjat, Mazepin állása veszélyben

A Haas megszabadult az orosz jelképektől

Az amerikai Haas istálló az előző idényben a főszponzora, az Uralkali tiszteletére az orosz zászló színei köszöntek vissza az autó festésén, és az idei versenygépüket, a VF–22-t is ugyanezzel az "öltözékkel" ruházták fel.

Ukrajna lerohanása miatt azonban úgy döntöttek, a jelenleg is zajló kollektív teszt utolsó napján megválnak az orosz jelképektől, és fehérre festik az autót. Így is tettek, a szponzor neve is eltűnt:

Günther Steiner a pénteki tesztelés délelőtti szakasza után nyilatkozott a sajtó képviselőinek:

– Amikor tegnap reggel felkeltem, és ránéztem a hírekre, akkor volt néhány keresetlen szavam, amelyeket inkább nem ismételnék meg – fogalmazott a csapatfőnök. – Ezután azonnal beszéltem Gene Haasszal (az istálló tulajdonosa – a szerk.), és felvettük a kapcsolatot a partnereinkkel, hogy döntést hozzunk. Láthatták, hogy rendkívül gyorsan reagáltunk, szóval képzelhetik, hogy mekkora volt az egyetértés köztünk. Csapatként a pillanatnyi szituációnak megfelelő helyes döntést hoztuk meg. Egyúttal mindenki számára egyértelmű jelzést adtunk – hangsúlyozta.

A csapatvezető azt is elárulta, a jövő héten megfontolják, folytassák-e együttműködésüket az Uralkalival. Hozzátette, bármi történjék is, az istálló pénzügyileg rendben van, a léte nincs veszélyben.