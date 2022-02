Amerikaiként továbbra is orosz színekben pompázik az első fecske

A Haas istálló nem hagyományos autóbemutatót tartott, hanem négy fényképet osztott meg a közösségi médiában, ízelítőt adva arról, hogyan fog kinézni a VF–22 névre keresztelt 2022-es versenygépe.

A VF–22 festése nem sokat változott a tavalyihoz képest, ismét az orosz zászló fehér, kék és piros színeiben pompázik – az amerikai csapat így tiszteleg az Uralkali főszponzor előtt. Az autó felépítése viszont annál inkább, hiszen az idei grandiózus szabályváltoztatások miatt bőven volt dolguk a tervezőknek. Mint azt az istálló technikai igazgatója, Simone Resta elárulta, mióta a Haas 2016-ban csatlakozott a Formula–1-hez, valószínűleg ez volt a legösszetettebb projekt, amelyen együtt dolgoztak.

A Haasra egyébként is sok munka várt volna, hiszen 2021-ben a mezőny végén kullogott, egyetlen istállóként még pontot sem szerzett. Igaz, azt sem szabad elfelejteni, hogy az amerikaiak a tavalyi autójukat nem fejlesztették az idény közben, minden erejükkel a VF–22 fejlesztésére fókuszáltak.

– Azt a döntést hoztuk meg 2020-ban, hogy a forrásainkat a VF–22 megalkotására fordítjuk, ezért nem vettük figyelembe, mi zajlott a pályán 2021-ben. Ettől függetlenül nem volt könnyű elfogadni az eredményeket – fogalmazott Günther Steiner csapatfőnök. – Remélhetőleg a korábbi döntésünk meghozza a gyümölcsét, és idén újra pontokért harcolhatunk a versenyhétvégéken.

Az – idén is a tavaly bemutatkozott német Mick Schumacher és orosz Nyikita Mazepin pilótapárossal induló – amerikai istálló a pénteki digitális ízelítőn kívül nem tart bemutatót, így az addig még minden bizonnyal változó autót teljes pompájában a február 23-án kezdődő kollektív teszten tárják a vetélytársak szeme elé (a szurkolók viszont ennél is később láthatják csak a VF–22-t, hiszen a háromnapos barcelonai tréning zárt kapuk mögött zajlik majd, élő közvetítés sem lesz róla). A 2022-es idény kezdete előtt két kollektív tesztet tartanak, a másodikat Bahreinben március 10–12. között rendezik. A rekordhosszúságú, huszonhárom futamból álló világbajnoki sorozat első állomása is a szigetországban lesz március 18–20. között.

A következő bemutatót a 2021-ben a konstruktőrök között második helyen végzett Red Bull tartja február 9-én. A csapatok közül egyedüliként a Williams nem ismertette, mikor prezentálja az idei versenygépét.

Borítókép: A VF–22, vagyis a Haas istálló idei versenyautója (Forrás: facebook.com/haasf1team)